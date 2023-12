Emma Raducanu eliminata dagli Australian Open dalla non testa di serie Danka Kovinic

La diciannovenne britannica ha lottato con una vescica sulla mano per tutto l'incontro e ha richiesto in più occasioni le cure del medico di campo.

Con la vescica alla mano destra dominante, la Raducanu ha faticato a colpire il dritto con la sua solita potenza e consistenza e la non testa di serie Kovinic ne ha approfittato per aggiudicarsi il set d'apertura.

È stato un inizio impressionante per la montenegrina, che non aveva mai superato il secondo turno di un grande slam in 17 partecipazioni al main draw di singolare e doppio.

Tuttavia, la Raducanu ha potuto ricevere ulteriori cure alla mano destra durante l'intervallo e nel secondo set è tornata ad assomigliare alla giocatrice che ha stupito il mondo del tennis vincendo gli US Open a settembre.

Ha ripreso il controllo con i suoi potenti colpi da fondo campo e ha pareggiato il match dopo un altro set molto combattuto.

Il game d'apertura del set decisivo sembrava un momento cruciale dell'incontro, con Raducanu che ha mancato incredibilmente un dritto da fondo campo che le avrebbe permesso di ottenere un break iniziale fondamentale.

Tuttavia, la ventisettenne Kovinic ha mostrato una notevole compostezza per tenere il servizio con uno smash perfetto.

Con vesciche e bende - e spesso ancora con il sorriso sulle labbra - la Raducanu ha continuato a lottare per tutto il secondo turno con il suo dritto a malapena disponibile, ma alla fine la sua determinazione non è stata sufficiente per avere la meglio sulla Kovinic, che diventa la prima giocatrice del Montenegro a raggiungere il terzo turno di un grande slam.

"Mi sono davvero divertita", ha dichiarato la Kovinic nell'intervista a bordo campo. "È stata una bella esperienza giocare con Emma e raggiungere il terzo turno di un grande slam per la prima volta dopo molti anni".

"Lei [Raducanu] ha ottenuto un risultato incredibile vincendo un Grande Slam a un'età così giovane. Ha un grande talento ed è stata un'esperienza molto bella. Sono contenta di aver dimostrato di poter giocare ad alto livello".

Fonte: edition.cnn.com