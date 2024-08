- Emma aiuta all' ufficio di registrazione.

L'Ufficio Anagrafe di Hanau Riceve Supporto Digitale: Un'AI chiamata Emma presto aiuterà i dipendenti a scannerizzare migliaia di libri di famiglia e certificati di nascita, integrandoli in un software speciale. Hanau, soprannominata la "Città dei Fratelli Grimm", è apparentemente la prima in Assia a utilizzare un'AI del genere.

Frank Mükken, presidente dell'Associazione degli Ufficiali di Stato Civile dell'Assia, ha dichiarato di non essere a conoscenza di casi simili. "In generale, le amministrazioni, comprese quelle anagrafiche, soffrono anche loro di carenza di personale specializzato", ha spiegato. "Rimpiazzare i posti vacanti sta diventando sempre più difficile".

Protezione dei Dati Sensibili

"Se funziona bene, l'IA può certo alleggerire gli uffici anagrafici dei compiti di inserimento, permettendo di concentrarsi sull'analisi e verifica legale dei documenti", ha detto Mükken. "Tuttavia, l'analisi legale dovrebbe rimanere nelle mani umane e non essere sostituita da soluzioni tecniche".

L'amministrazione comunale di Hanau ha confermato che il controllo umano su ciò che l'IA può e non può fare rimane fondamentale. Rigidi controlli garantiscono la sicurezza dei dati e il rispetto delle linee guida definite. Emma è stata sviluppata da una società a Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) e può essere considerata un'IA "locale".

Iscrizione Elettronica

Le iscrizioni cartacee vengono convertite in iscrizioni elettroniche dai dipendenti dell'ufficio anagrafe di Hanau. Questo è un requisito legale, poiché i certificati possono essere emessi solo da un registro elettronico e il recupero dei dati elettronici deve essere possibile tra gli uffici anagrafici diversi.

Cosa Fa Emma?

Nell'ufficio anagrafe di Hanau, le iscrizioni cartacee devono essere scannerizzate e processate manualmente per il registro elettronico. Molti documenti vengono rinominati e spostati nel file collettivo elettronico per l'archiviazione a lungo termine e sicura. Qui entra in gioco l'IA.

"Emma legge prima le informazioni dai documenti per determinare dove dovrebbero essere archiviati", ha spiegato l'ufficio. Poi si assicura che tutti i registri successivi siano archiviati nel file collettivo e controlla i registri elettronici per le allocazioni di diritto di famiglia come i genitori. Se mancano, Emma li aggiunge.

Altre Applicazioni in Prova

La città ha sottolineato che Emma è programmata per svolgere solo i compiti insegnati dagli esseri umani e può accedere solo alle applicazioni per cui è stato configurato l'accesso. Altre applicazioni sono in fase di test, ma la città non rivela ancora i dettagli a causa dei processi interni di informazione e coordinamento in corso. Queste sono probabilmente coinvolte in processi ripetitivi in grandi volumi.

