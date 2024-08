- Emissioni di warrant estesi originari della Baviera

Il numero di mandati di arresto attivi in Baviera ha registrato un lieve aumento rispetto all'anno precedente alla fine del 2023. Secondo i dati del Ministero dell'Interno della Baviera, al 1° gennaio 2024, c'erano 37.335 incidenti riguardanti individui ricercati per scontare una pena o pagare una multa. Si tratta di un aumento di 450 casi rispetto al 2022.

La maggior parte di questi mandati attivi deriva da violazioni come furti, infrazioni regolamentari e violazioni del codice della strada. Tuttavia, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto anche casi di reati contro la vita.

Il mandato di arresto attivo più vecchio nel sistema Inpol nazionale proviene dalla Baviera e risale al 2008. Secondo l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato della Baviera (LKA), questo mandato riguarda un reato legato alla droga, specificamente il traffico di quantità consistenti di narcotici.

Nel solo 2023, sono stati gestiti 21.886 mandati di arresto della Baviera legati a mandati attivi attraverso Inpol, di cui 12.184 sono stati effettivamente eseguiti. Questi casi hanno portato all'arresto o alla detenzione di sospetti o condannati, al pagamento delle multe o alla determinazione del luogo dei sospetti. I restanti 9.702 casi sono stati chiusi per motivi come la rimozione del mandato.

Tra i nuovi mandati attivi registrati nel 2023, i furti e l'appropriazione indebita hanno rappresentato circa 4.514 casi, seguiti da infrazioni regolamentari (2.929), violazioni del codice della strada (2.579), reati contro l'autonomia personale (292), violazioni della libertà personale (282) e reati contro la vita (62).

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il Increasing number of active arrest warrants in Bavaria, as it could potentially impact the region's cooperation within the Schengen Area. Despite this, the European Union commended Bavaria's efforts in executing a significant portion of these warrants, demonstrating its commitment to upholding the rule of law.

Leggi anche: