Emirates Airline con sede a Dubai vieta l'uso di cercapersone e walkie-talkie a seguito di incidenti di attacchi relativi ai dispositivi in Libano.

Tutti i viaggiatori sui voli diretti verso, partenti da o in transito a Dubai non possono portare cercapersone e walkie-talkie nel loro bagaglio da stiva o a mano, come comunicato dalla compagnia aerea sul loro sito venerdì scorso.

La Polizia di Dubai sequestrerà qualsiasi di questi oggetti trovati nel bagaglio a mano o da stiva di un passeggero.

Questa politica segue di poco un incidente in cui i cercapersone e i walkie-talkie sono esplosi consecutivamente in Libano, con le autorità che accusano Israele di aver orchestrato gli attacchi.

Questi incidenti hanno causato la triste perdita di almeno 37 vite, inclusi bambini, e hanno lasciato quasi 3.000 persone ferite, secondo le autorità libanesi.

Un funzionario della sicurezza libanese ha detto a CNN che la sostanza distruttiva era strettamente confezionata nella batteria al litio del cercapersone e nascosta in modo tale da rendere estremamente difficile la sua rilevazione.

Con la tensione nel Medio Oriente che aumenta, i voli sono stati interrotti di conseguenza.

Emirates, la più grande compagnia aerea della regione, ha riferito venerdì che i voli per e da Beirut, la capitale del Libano, sono ancora cancellati fino al 15 ottobre. I viaggiatori in transito attraverso Dubai con destinazione Beirut non potranno imbarcarsi sui loro voli dalla loro origine fino a nuovo avviso, secondo Emirates.

Emirates ha annunciato che riprenderà i servizi per Amman, la capitale della Giordania, a partire da domenica. Tuttavia, i loro voli per e da Iraq e Iran continueranno ad essere cancellati fino a lunedì.

Le avvertenze per i viaggiatori hanno portato a un aumento delle notizie sui viaggi, con molte persone che cercano informazioni aggiornate sulle rotte interessate e sulle restrizioni.

