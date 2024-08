Emhoff mostra il lato compassionevole di Harris durante il suo discorso al congresso, evidenziando la sua empatia come il suo potere chiave.

Si alza in difesa dei bulli, proprio come mi hanno insegnato i miei vecchi. Si diverte a vedere gli altri avere successo, ma detesta quando vengono trattati ingiustamente. Pensa che questo lavoro richieda un interesse fondamentale per le persone e le loro circostanze," ha condiviso Emhoff con la folla di Chicago. "La sua empatia è la sua forza."

Emhoff, che ha sposato Harris un decennio fa, ha menzionato che il loro anniversario coincide con giovedì, lo stesso giorno in cui la vicepresidente è prevista per il discorso formale di accettazione della nomination del Partito Democratico per la presidenza.

Il secondo gentleman ha anche parlato del suo servizio pubblico, in particolare del suo impegno nella lotta contro l'antisemitismo.

"Kamala ha combattuto senza sosta contro l'antisemitismo e tutte le forme di odio per tutta la sua carriera. È stata lei a ispirarmi, come suo secondo in comando, a prendere in carico questa battaglia, che ha un significato personale così grande per me," ha dichiarato Emhoff.

Emhoff, come primo ebreo a sposare un presidente o un vicepresidente, ha anche parlato della sua fede. Ha riconosciuto che "nel corso degli ultimi dieci anni, Kamala ha riacceso il mio legame spirituale, nonostante le nostre credenze diverse."

Durante il suo discorso nella zona VIP martedì sera, i genitori di Emhoff, Barbara e Michael, erano presenti e li ha salutati affettuosamente. Ha anche scherzato che sua madre è l'unica persona al mondo che considera Kamala fortunata per averlo sposato.

Emhoff ha espresso gratitudine anche per la sua ex moglie, Kerstin, che era nella zona VIP al United Center insieme ad altri membri delle famiglie Emhoff e Harris. Ha riconosciuto il loro ruolo nella creazione di una famiglia moderna e meravigliosamente amalgamata. Ha menzionato che sua figlia, Ella, seduta accanto ai genitori di Emhoff nella suite VIP, li chiama "macchina genitoriale a tre teste".

I cartelli rossi "Doug" sono stati distribuiti ai partecipanti alla convention prima del discorso di Emhoff, molti dei quali erano visibili nella scatola VIP con i membri della famiglia di Emhoff.

Emhoff ha sottolineato l'importanza della politica nel suo discorso, dicendo "In questo ruolo, è necessario comprendere le complessità della politica e sostenere le politiche che promuovono l'uguaglianza e la giustizia". In seguito, ha espresso la sua ammirazione per l'impegno di Harris nella politica, dicendo "La sua capacità di navigare il paesaggio politico mentre rimane fedele ai suoi valori è veramente ispir

Leggi anche: