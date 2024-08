Emhoff colpisce Aileen Cannon come una giudice che farebbe <unk>le offerte di Trump<unk> mentre avverte di possibili futuri candidati Trump SCOTUS

Al evento privato a beneficio del comitato di raccolta fondi congiunto della Vicepresidente Kamala Harris, Emhoff ha sottolineato l'importanza delle elezioni, sostenendo che se Trump sconfigge Harris, potrebbe nominare giudici che "non seguono alcun precedente" per le prossime vacanze della Corte Suprema, citando in particolare la giudice distrettuale Aileen Cannon, che ha gestito il caso dei documenti classificati di Trump prima di respingerlo lo scorso mese.

"È inadeguato per servire, non può avvicinarsi alla Casa Bianca. Ma se somehow vincono, possono nominare altri due o tre giudici. E saranno, tipo, come Aileen Cannon, non seguono alcun precedente, fanno solo il volere di Trump. E saranno giovani e rimarranno in quel banco per 30 o 40 anni," ha detto Emhoff.

I commenti di Emhoff sono degni di nota perché Harris ha cercato di prendere le distanze dai commenti su Trump. In diverse riunioni in stati cruciali la scorsa settimana, ha zittito gli slogan del pubblico per "incastrarlo", riferendosi a Trump, insistendo che i democratici dovrebbero concentrarsi sulla sconfitta di Trump alle elezioni.

Il fundraising, ospitato dal banchiere d'investimento Stephen Paul e sua moglie Nancy Paul a Beverly Hills, ha raccolto oltre 3 milioni di dollari, ha detto Emhoff alla folla.

Emhoff ha chiesto alla folla di sostenere la campagna oltre all'offerta di supporto finanziario, notando "ci sono molti avvocati qui" e suggerendo che i repubblicani potrebbero impegnarsi in "scherzi" intorno alle elezioni, senza entrare nei dettagli di ciò che intendeva.

"Continuiamo a raccogliere i soldi, a fare volontariato. So che ci sono molti avvocati qui, quindi ci sono molte - sapete che faranno molte cose. Stanno già parlando di quello," ha detto Emhoff. "Quindi dobbiamo vincere, dobbiamo proteggere la vittoria. Quindi avremo bisogno di avvocati. Avremo bisogno di volontari."

La frase più apprezzata della serata di Emhoff è stata nell'attaccare Trump per la sua età, chiamandolo "disintegrato" e "degradato", indicando la sua conversazione su X con Elon Musk in cui sembrava biascicare le parole.

"È forte e può fiutare la debolezza, e Trump è debole. Siamo onesti, questa finta aria da duro, questo bullismo, sta tutto crollando," ha detto.

"E sta anche letteralmente disintegrando. Si può vedere. Si può sentire ieri. È letteralmente, come ho detto, una versione degradata di una persona già orribile," ha continuato, suscitando risate e applausi dalla folla.

