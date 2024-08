- Emergenza mondiale con Mpox - non ci sono abbastanza vaccini

Scoppi d'Mpox multipli in Africa e una nuova variante potenzialmente pericolosa minacciano la salute pubblica globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha quindi dichiarato il livello massimo di allarme. Ha dichiarato un "Emergenza Sanitaria di Rilevanza Internazionale" (ESRI).

Concretamente, questo non comporta alcuna conseguenza. L'OMS vuole utilizzare questo per aumentare la vigilanza tra le autorità in tutto il mondo e spera in un maggiore sostegno finanziario per le misure di contenimento in Africa. L'acronimo ESRI sta per "Emergenza Sanitaria di Rilevanza Internazionale".

Nuova variante potenzialmente più contagiosa

L'OMS è particolarmente preoccupata per una nuova variante scoperta alla fine del 2023 nella Repubblica Democratica del Congo. È una sottolineaggio del clade I (romano uno) dell'Mpox e viene chiamata Ib.

Secondo le osservazioni degli esperti locali, è probabile che sia più contagiosa delle varianti precedenti e potrebbe causare un'infezione più grave, ha detto Dimie Ogoina, un esperto nigeriano di malattie infettive dell'Università della Delta del Niger. Ha presieduto il comitato di emergenza dell'OMS composto da esperti indipendenti che hanno raccomandato l'emergenza all'OMS.

Agenzia dell'UE vede poco rischio in Europa

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha valutato il rischio di diffusione della nuova variante in Europa come "molto basso" alla fine di luglio. Secondo l'Istituto Koch (RKI), non ci sono ancora casi noti del clade I.

"L'Mpox non si trasmette facilmente", ha detto la virologa Marion Koopmans dell'Università Erasmus di Rotterdam. "Si diffonde attraverso il contatto diretto e quindi - teoricamente - è relativamente facile da fermare se viene diagnosticato e riconosciuto".

La variante Ib si diffonde attraverso i contatti sessuali, tra gli altri, ha detto Ogoina. Nella Repubblica Democratica del Congo, however, i bambini piccoli sono anche infettati in misura elevata, causando un gran numero di morti.

Sono stati segnalati più di 14.000 casi sospetti e più di 500 morti in questo anno dalla Repubblica Democratica del Congo e da altri paesi - più di quanto lo fosse stato l'anno precedente. Ogoina ha avvertito che questo potrebbe essere solo la punta dell'iceberg perché non vengono effettuati abbastanza test e non tutti i malati si rivolgono ai medici.

L'Mpox veniva un tempo chiamato monkeypox perché era stato rilevato per la prima volta nei macachi per caso. In generale, l'OMS non vuole chiamare le malattie con il nome degli animali o dei paesi in cui vengono scoperte per evitare discriminazioni.

Il virus è correlato al classico virus della smallpox (Variola virus). Causa principalmente eruzione cutanea, ma anche febbre e dolori muscolari. Ci sono due vaccini, ma non certo abbastanza dosi, soprattutto non in Africa.

Chi ha il vaccino?

Tim Nguyen dell'OMS ha detto che ci sono 500.000 dosi del vaccino MVA-BN disponibili per l'acquisto. Potrebbero essere prodotti altri 2,4 milioni entro la fine dell'anno se ci sono ordini concreti. L'OMS ha fatto appello ai paesi donatori per fornire fondi per questo. Ha anche chiesto ai paesi con scorte di donare dosi. Il secondo vaccino, LC16, viene prodotto in Giappone, ma non commercialmente, ha detto Nguyen. Il Giappone, however, è sempre molto generoso con le donazioni.

L'UE ha già annunciato che metterà a disposizione circa 175.000 dosi del vaccino MVA-BN. Il produttore, la casa farmaceutica Bavarian Nordic, voleva donare 40.000 dosi.

Come il mondo ha superato gli scoppi del 2022

L'OMS aveva dichiarato un'emergenza in luglio 2022 a causa della Monkeypox. Improvvisamente, sono stati segnalati casi della malattia, che era quasi esclusivamente nota in Africa, da più di 60 paesi, compresa la Germania. Le infezioni sono state attribuite al clade II, che causa corsi di malattia più lievi.

In Germania, il numero di casi è diminuito significativamente dopo aver sensibilizzato i gruppi a rischio e aver implementato programmi di vaccinazione a partire da agosto 2022. Nel maggio 2023, l'OMS ha revocato l'emergenza poiché la situazione delle infezioni era stata portata sotto controllo in

