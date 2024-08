- Elversberg e Boyamba hanno chiuso il contratto di lavoro.

La squadra di calcio SV Elversberg e il giocatore Joseph Boyamba hanno deciso di separarsi immediatamente. La squadra ha dichiarato di aver concordato per porre fine al suo contratto in anticipo. Il contratto di Boyamba sarebbe dovuto scadere alla fine della stagione in corso.

Boyamba si è unito alla SV Elversberg dalla TSV 1860 Monaco d'inghilterra durante l'estate del 2023. Nella stagione precedente, il 28enne ha giocato in 25 partite di seconda divisione, principalmente come sostituto.

"Date l'attuale formazione della nostra squadra, sarebbe stato difficile per Joseph Boyamba ottenere i minuti in campo che desiderava", ha dichiarato il direttore sportivo della SV Elversberg, Ole Book. "Terminare il contratto è stata la scelta ragionevole per entrambe le parti".

Nonostante le buone prestazioni di Boyamba nella seconda divisione l'anno scorso, ottenere un tempo di gioco regolare nel calcio potrebbe essere stato difficile per lui alla SV Elversberg. Di conseguenza, la risoluzione del suo contratto è sembrata una scelta sensata per entrambi il giocatore e il club.

