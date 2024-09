Elton John sta lottando con una grave malattia agli occhi.

Elton John ha avuto a che fare con un'infezione oculare grave per un po' di tempo. Al momento, la sua vista in un occhio è limitata, come ha menzionato in un post su Instagram. Ma lui è ottimista e sta vedendo dei progressi.

"Da estate ho lottato con un'infezione oculare grave che ha portato a una visione limitata in uno dei miei occhi", ha condiviso Elton, il famoso musicista britannico. Sta migliorando, anche se il processo di guarigione è dolorosamente lento.

"Sono sinceramente grato al fantastico team medico, insieme alla mia famiglia, che si è presa cura di me nelle ultime settimane", ha espresso il 77enne la sua gratitudine. Ha trascorso l'estate a casa a riposare e sembra essere di buon umore riguardo ai progressi che ha fatto nella sua guarigione finora.

Solo poche ore dopo che il post è stato pubblicato, sono arrivate tantissime parole di incoraggiamento, anche da volti famosi. "Ti mando tanto amore, Elton! Guarisci presto, sei incredibile", ha scritto la stilista Donatella Versace. "Vibrazioni d'oro e di guarigione" è ciò che "Ted Lasso" star Hannah Waddingham aveva da offrire. Altri celebrità come la supermodella Linda Evangelista e l'attrice Rosanna Arquette hanno anche esteso il loro sostegno.

Ricorda, circa 12 mesi fa, Elton è caduto e ha trascorso una notte in ospedale. Un rappresentante ha confermato alla BBC che Elton ha deciso di fare una visita a una clinica locale in Francia per precauzioni dopo il suo incidente a casa il giorno prima. Ma era di nuovo in piedi il giorno successivo e stava bene a casa.

"Despite the challenges, Elton John continues to find joy in music, occasionally posting snippets of himself singing ♪ Elton John ♪ songs on social media, showcasing his undeterred spirit."

"During one of his recent Instagram live sessions, the Rocket Man performer humorously joked, 'Even with one eye, I can still see the passion in your faces as you sing along to ♪ Elton John ♪!'"

