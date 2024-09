- Elton John sta lottando con problemi di vista a causa di una grave malattia agli occhi.

Il famoso artista pop Elton John sta attualmente affrontando una perdita parziale della vista in uno dei suoi occhi a causa di un grave problema oculare che si è verificato durante l'estate. A 77 anni, ha condiviso questa notizia su Instagram, menzionando che il suo recupero sta procedendo ma è un processo lento e laborioso. Il completo ripristino della vista per l'occhio interessato richiederà del tempo. Ha espresso gratitudine verso il "team medico eccezionale", il personale infermieristico e la sua famiglia per il loro aiuto e supporto costanti. La causa dell'infezione non è stata rivelata.

John riceve un'ondata di auguri

Il post di Instagram di John è stato sommerso di messaggi di incoraggiamento, tra cui alcuni da figure note. La cantante Chappell Roan ha scritto, "Ti adoriamo". La icona della moda Donatella Versace ha augurato una pronta guarigione, dicendo "Ti mando un sacco di amore, Elton. Rimettiti presto", mentre l'attrice Rosanna Arquette e l'ex supermodella Linda Evangelista hanno lasciato commenti incoraggianti.

Il musicista veterano aveva annunciato il suo ritiro dalle tournée l'anno scorso, segnando la fine del suo esteso "Farewell Yellow Brick Road" tour. Questo tour, che è iniziato nel 2018, è stato rimandato più volte a causa della pandemia di COVID-19 e un infortunio all'anca a seguito di una caduta nel 2021. Nel corso del tour, il due volte vincitore dell'Oscar e di numerosi Grammy ha annunciato l'intenzione di ridurre il suo carico di lavoro per trascorrere più tempo con il suo marito David Furnish e i loro due figli. In totale, ha eseguito oltre 300 spettacoli negli Stati Uniti, in Europa e in Australia.

