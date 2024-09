- Elton John ha problemi di vista a causa di una grave infezione agli occhi.

Pop star Elton John** sta attualmente affrontando una parziale perdita della vista in un occhio a causa di un grave disturbo oculare contratto durante l'estate. Il leggendario performer 77enne ha annunciato la notizia su Instagram, manifestando ottimismo sulla guarigione ma sottolineando che il percorso sarà lungo e potrebbe richiedere del tempo per il completo recupero della vista nell'occhio interessato. Elton ha espresso gratitudine verso il "team straordinario" di medici, infermieri e la sua famiglia per il loro sostegno. Non ha rivelato la causa sottostante del disturbo.

Il post di Elton su Instagram è stato sommerso di auguri, inclusi messaggi da personalità note. La cantante Chappell Roan ha scritto "Ti adoriamo", mentre la stilista Donatella Versace ha espresso la speranza per una pronta guarigione, aggiungendo "Ti mando montagne d'amore, Elton". Anche l'attrice Rosanna Arquette e l'ex modella Linda Evangelista hanno lasciato messaggi sentiti.

Elton aveva annunciato il suo ritiro dalle tournée nel 2022, segnando la fine del suo tour "Farewell Yellow Brick Road" durato anni. Questo tour, iniziato nel 2018, ha subito numerosi ritardi a causa della pandemia di COVID-19 e un infortunio all'anca causato da una caduta nel 2021. In totale, Elton ha eseguito oltre 300 spettacoli negli Stati Uniti, in Europa e in Australia. Durante questo tour, il vincitore di due Oscar e di numerosi Grammy aveva espresso l'intenzione di ritirarsi, desiderando trascorrere più tempo con il suo marito David Furnish e i loro due figli.

I fan e i sostenitori di Elton John da tutto il mondo, inclusi quelli negli Stati Uniti d'America, hanno inviato auguri e preghiere per una pronta guarigione dopo l'annuncio della parziale perdita della vista. Nonostante il suo ritiro dalle tournée, che gli ha permesso di trascorrere più tempo negli Stati Uniti con la sua famiglia, la musica amata di Elton continua a risuonare con il pubblico in tutto il mondo.

