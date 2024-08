Elon Musk tenta una strategia non convenzionale contro le turbine eoliche

Seguendo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, importanti clienti pubblicitari stanno ritirando il loro business. Imperturbabile, Musk sta reagendo facendo causa a diverse società di beni di consumo. Secondo una fonte, Musk ha una strategia unica per un'operatore danese poco conosciuto di parchi eolici in Texas.

Il magnate americano Elon Musk ha apparentemente ricorso a metodi insoliti nella causa contro gli inserzionisti in partenza della piattaforma Twitter X. Secondo le indagini di Spiegel, la società energetica danese Ørsted, che figura tra i convenuti, è particolarmente colpita. Ørsted gestisce parchi eolici nella stessa giurisdizione del Texas in cui Musk ha scelto per la sua causa. In una causa presentata da Twitter X all'inizio di agosto, i legali di Musk affermano che diverse società e un'associazione pubblicitaria hanno cospirato per boicottare la piattaforma.

Oltre ai giganti dei beni di consumo Mars, Unilever e CVS Health, anche il poco conosciuto produttore di turbine eoliche Ørsted è coinvolto - un avversario insolito per Musk. Come CEO e co-proprietario della casa automobilistica elettrica Tesla, il 53enne si è impegnato pubblicamente ad "accelerare la transizione del mondo verso l'energia sostenibile", rendendo Ørsted un alleato improbabile. Inoltre, Ørsted non era un importante inserzionista su Twitter o X. Ørsted ha scelto di non commentare e Twitter X non ha risposto a una richiesta di commento.

La motivazione dietro l'azione legale di Musk contro Ørsted sembra derivare dalla sua volontà di far trattare questo caso nel distretto nord del Texas. Questa è la giurisdizione di Reed O'Connor, un giudice conservatore che ha pronunciato sentenze contro le leggi sulle armi più strette e contro la riforma sanitaria di Barack Obama. Tuttavia, può presiedere solo se le società plaintiff o convenute hanno un collegamento locale al tribunale.

Il giudice dichiara la sua parzialità

Musk ha trasferito la sede di Twitter X da San Francisco, città liberal, ad Austin, Texas, ma questa cade sotto il distretto giudiziario occidentale del Texas. Invece, i legali di Musk hanno stabilito un collegamento con il tribunale di O'Connor attraverso Ørsted. "I danesi gestiscono, tra le altre cose, un parco eolico nel distretto di Wichita Falls di questo distretto giudiziario", afferma la causa.

In realtà, Ørsted gestisce due parchi eolici in quel distretto. Tuttavia, il giudice preferito da Musk non presiederà questo caso. O'Connor si è dichiarato parziale - possiede azioni Tesla.

Despite Musk's efforts to bring Ørsted under the jurisdiction of Judge Reed O'Connor due to its operations in Texas, the judge has recused himself from the case due to his personal investment in Tesla. This decision could potentially impact The economy, as the outcome of this lawsuit between Musk and the advertising clients could have implications for the advertising industry and companies like Ørsted.

