Elon Musk scrive un post controverso su X

Milionario della tecnologia Elon Musk ha espresso i suoi pensieri sulla sua piattaforma social X dopo il presunto fallito tentativo di assassinio dell'ex presidente degli Stati Uniti in Florida. Il suo post, ora cancellato, diceva allegramente: "Nessuno ha mai tentato di attaccare Biden/Harris". Ha concluso il suo messaggio con un emoticon perplesso.

Musk si è schierato con il candidato alla presidenza repubblicano Donald Trump in vista delle prossime elezioni di novembre. Sulla stessa piattaforma social, Musk ha mostrato la sua antipatia verso il candidato democratico della vicepresidentessa Kamala Harris. Tuttavia, il presidente Biden ha già annunciato la sua decisione di non candidarsi per un altro mandato. Subito dopo aver cancellato il post precedente, Musk ha pubblicato un altro messaggio su X.

Ha riflettuto: "Ho capito che solo perché un'idea viene derisa da un gruppo di persone, non significa che non possa diventare un post divertente su X". Ha aggiunto: "Devo ammettere che l'umorismo perde il suo fascino quando non è inserito nel contesto giusto e non è espresso in modo chiaro".

Punto di vista ironico sull'endorsement di Taylor Swift

Le fonti indicano che l'FBI sta indagando su un tentato assassinio di Trump in Florida, avvenuto domenica al suo campo da golf. In precedenza, a luglio, durante un comizio in Pennsylvania, Trump ha subito un infortunio a causa di un proiettile che ha colpito il suo orecchio destro.

Di recente, Musk ha offerto una risposta sarcastica all'annuncio della cantante americana Taylor Swift del suo sostegno a Harris. In una competizione serrata, sia Harris che Trump stanno corteggiando i voti degli indecisi.

Musk ha espresso la sua disapprovazione per l'endorsement di Taylor Swift della vicepresidentessa Kamala Harris, dicendo sulla sua piattaforma social: "Devo rispettosamente dissentire dalla scelta politica di Taylor Swift, ma apprezzo il fatto che esprima le sue opinioni come cittadina degli Stati Uniti".

