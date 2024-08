Elon Musk scredita il giudice, potenziale divieto di X in Brasile

Entro un giorno, il servizio X potrebbe subire un blocco in Brasile, ha indicato la corte. La società ha riferito che questo potenziale blocco è probabile che segua dopo che hanno trascurato di nominare un rappresentante legale all'interno della giurisdizione del Brasile, mancando un precedente termine della corte.

La questione in questione ruota attorno alle divergenze tra il giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, e il magnate della tecnologia Elon Musk. Moraes, noto per la sua decisa opposizione alla disinformazione, ha imposto sanzioni a diversi profili utente di X e ha ordinato la sospensione di alcuni account all'inizio del 2023, sostenendo che false informazioni venivano diffuse dai sostenitori di Bolsonaro.

Nel mese di aprile, Moraes ha inflitto multe alla società di Musk e a Musk stesso, sostenendo che aveva violato l'ordine della corte riattivando i conti sospesi. Despite le obiezioni, Musk ha ignorato la sentenza e ha definito il giudice un "nemico della libertà di parola". Inizialmente, ha chiuso gli uffici di X e ha continuato a far fronte a multe, per un totale di 3,2 milioni di euro.

Dopo aver mancato di pagare le multe imposte, Moraes ha stabilito un termine di 24 ore per la società per nominare un rappresentante legale all'interno del Brasile. Se il requisito non viene soddisfatto, la corte prevede di sospendere le operazioni del social network nel paese, come stabilito nell'ordine.

Musk: il giudice è un "tiranno"

Inoltre, il giudice ha autorizzato le autorità a bloccare i beni finanziari di Starlink, un provvedimento mirato a fare pressione su Musk. Il portavoce di Starlink ha sostenuto che la decisione era infondata poiché attribuiva al provider di satellite le multe incostituzionali di X. Hanno successivamente annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali.

In risposta alle azioni ingiuste, Musk si è rivolto alla piattaforma social per condannare Moraes come un "tiranno" e sostenere che il blocco dei conti Starlink è illegale poiché colpisce ingiustamente i brasiliani comuni e gli azionisti. Annunciando un atto di generosità, ha promesso di fornire l'accesso gratuito a internet ai brasiliani attraverso i satelliti Starlink fino alla risoluzione del caso.

