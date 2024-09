Elon Musk non ha partecipato all'udienza relativa all'indagine riguardante la sua proposta di acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari.

Iniziato quest'anno, un giudice federale ha ordinato a Elon Musk di comparire in tribunale come parte dell'inchiesta dell'SEC riguardante la sua acquisizione da $44 miliardi di Twitter. L'SEC sta indagando se Musk ha rispettato la legge quando ha dichiarato i suoi acquisti di azioni Twitter e se i suoi commenti riguardo all'accordo erano ingannevoli.

Inizialmente, Musk e l'SEC avevano concordato per una data di testimonianza il 10 settembre, ma solo tre ore prima dell'udienza, l'avvocato di Musk ha informato l'SEC che Musk, anche CEO di SpaceX, aveva un viaggio di lavoro urgente sulla costa orientale per il lancio della missione Polaris Dawn, impedendogli di partecipare all'udienza o di rinviarla al giorno successivo.

Entrambe le parti hanno poi avuto difficoltà a trovare una data di rinvio adatta, finendo per concordare su una data di inizio ottobre, secondo i documenti del tribunale.

L'SEC afferma che Musk ha violato un ordine del tribunale che richiedeva di ottenere il consenso dell'SEC o l'approvazione del tribunale per modificare la data della testimonianza, che non avrebbe fatto prima di assentarsi il 10 settembre.

"La scusa di Musk puzza di manipolazione", ha dichiarato l'SEC nella sua deposizione. "SpaceX aveva già annunciato il lancio due giorni prima... In qualità di Chief Technical Officer di SpaceX, Musk doveva sapere allora che l'azienda stava puntando al mattino della sua testimonianza dell'SEC per il lancio."

Hanno aggiunto inoltre, "Despite this prior knowledge, Musk did not notify the SEC of his intention to attend the launch until three hours before his hearing was set to begin, after the SEC had spent substantial funds to fly three attorneys to Los Angeles."

Musk ha cercato di opporsi alle successive richieste di testimoniare, sostenendo di averlo già fatto due volte.

L'SEC ha chiesto al tribunale di imporre "sanzioni appropriate" se Musk non si presenta alla nuova data di udienza di ottobre. L'SEC intende anche presentare una mozione per le sanzioni contro Musk per recuperare le spese per l'udienza annullata e altre spese correlate.

Nella loro risposta al tribunale, gli avvocati di Musk hanno argomentato, "L'intervento del tribunale è inutile, poiché le parti hanno già concordato su una nuova data di testimonianza... Musk è già sotto un ordine di questo tribunale per comparire 'a meno che non si verifichi un'emergenza che Musk non ha creato e non poteva evitare.'"

Questa ultima controversia è semplicemente l'ultima escalation della tensione tra Musk e l'SEC, che risale al 2018 quando l'agenzia ha fatto causa a Musk per aver mentito riguardo al fatto di avere "fondi sicuri" per privatizzare Tesla.

