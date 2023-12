Elon Musk non dovrebbe testimoniare nella causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro Amber Heard

Musk è stato indicato come potenziale testimone della Heard nel processo, per apparire a distanza. Ha frequentato la Heard poco dopo la fine del matrimonio con Depp.

Una fonte non ha voluto confermare il motivo per cui Musk non era più in lista per testimoniare. La CNN ha contattato una portavoce della Heard per un commento.

Musk, il miliardario CEO di Tesla e SpaceX, è attualmente in procinto di acquistare Twitter.

Depp ha citato in giudizio la Heard per 50 milioni di dollari per un articolo del 2018 scritto da lei per il Washington Post in cui si descriveva come "figura pubblica che rappresenta l'abuso domestico". Sebbene Depp non sia stato citato nell'articolo, sostiene che gli sia costato un lavoro lucrativo come attore.

Sia la Heard che Depp, che si sono conosciuti nel 2009 e sono stati sposati dal 2015 al 2016, accusano l'altro di atti di violenza fisica durante la loro relazione. Entrambi hanno negato le affermazioni dell'altro.

L'ex coppia ha risolto il divorzio nell'agosto 2016, rilasciando una dichiarazione congiunta che recitava in parte: "Il nostro rapporto è stato intensamente appassionato e a volte volatile, ma sempre legato dall'amore".

Terrance Dougherty, consigliere generale dell'ACLU, ha testimoniato giovedì che Musk ha versato 500.000 dollari da un fondo Vanguard consigliato da un donatore per conto della Heard all'ACLU come parte di 1,3 milioni di dollari che lei ha donato all'organizzazione. La Heard si era impegnata a donare all'ACLU 3,5 milioni di dollari del suo accordo di divorzio con Depp, ma i pagamenti si sono interrotti intorno al 2019, ha dichiarato Dougherty.

"Abbiamo contattato la signora Heard a partire dal 2019 per la prossima tranche di donazioni. Abbiamo appreso che aveva difficoltà finanziarie", ha dichiarato Dougherty.

Dougherty ha detto di non avere alcuna indicazione che la Heard non intenda pagare il resto della sua donazione. È ancora considerata un'ambasciatrice dell'organizzazione.

Il processo, iniziato l'11 aprile, durerà sei settimane. Depp ha concluso la sua testimonianza lunedì, mentre Heard non ha ancora testimoniato.

Marianne Garvey della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com