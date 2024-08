Elon Musk interferisce con la campagna elettorale statunitense diffondendo informazioni false

Il miliardario della tecnologia Elon Musk viene accusato di interferire nelle elezioni USA, secondo uno studio di esperti online. Ha diffuso un'infinità di disinformazione, attirando l'attenzione con questi post ingannevoli sulla sua piattaforma, X. I messaggi ingannevoli di Musk sono stati visualizzati quasi 1,2 miliardi di volte quest'anno, secondo un rapporto dell'organizzazione non profit Center for Countering Digital Hate (CCDH). Musk, sostenitore dell'ex presidente USA e candidato repubblicano alle elezioni Donald Trump, ha più di 193 milioni di follower su X (ex Twitter).

Il CCDH ha identificato 50 post su X di Musk dal gennaio di quest'anno che contengono affermazioni smentite dai fact-checker indipendenti. Musk ha sostenuto che i democratici degli USA promuovono intenzionalmente l'immigrazione irregolare per guadagnare voti, e che il sistema elettorale USA è vulnerabile al frode.

La scorsa settimana, Musk ha ricevuto critiche pesanti per aver condiviso un video manipolato di intelligenza artificiale della candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris. Nel video, Harris è stata fatta parlare del fatto che l'81enne presidente Joe Biden è senile e che lei è l'"assunzione finale della diversità", suggerendo che ha ottenuto la sua posizione per la sua identità etnica come figlia di una madre indiana e un padre giamaicano nero, non per le sue qualifiche.

