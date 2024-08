Elon Musk ha dato un nuovo motivo per cui X ha avuto un altro crollo introducendo un candidato repubblicano alla presidenza

"Data l'evidenza di questa conversazione, ovviamente c'era una probabilità del 100% di attacchi DDoS," Musk ha scritto sulla sua piattaforma social martedì mattina presto, riferendosi a un attacco denial-of-service distribuito che ha affermato abbia sovraccaricato i server di X con traffico falso.

"Abbiamo anche commesso alcuni errori evitabili," ha aggiunto Musk. "Ma bravo lavoro da parte della squadra X nel respingere gli attacchi e nel correggere i nostri errori! Tutto bene quel che finisce bene."

Il crollo ha ricordato l'annuncio fallito della candidatura presidenziale del governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis nel maggio 2023, che si è svolto anche su un'intervista in streaming con Musk su X, allora nota come Twitter. L'audio è andato su e giù per i primi minuti di quell'intervista, che è stata successivamente interrotta e riavviata, ritardando l'inizio di circa mezz'ora.

Su Truth Social, Trump ha definito i problemi tecnici di DeSantis su X "un disastro", che la campagna della vicepresidente Kamala Harris ha ripostato durante il crollo lunedì sera.

Al momento, X aveva incontrato un numero di problemi e interruzioni, che potrebbero essere stati legati ai licenziamenti in massa della società poco dopo che Musk l'ha acquistata e ne è diventato CEO. Da allora ha nominato Linda Yaccarino CEO, ma Musk continua a supervisionare gli aspetti tecnici della piattaforma.

Determinato a non ripetere lo stesso errore, Musk ha detto che X aveva sottoposto i suoi sistemi a test di resistenza e aveva confermato che poteva gestire fino a 8 milioni di streaming contemporanei. Ma quando le persone hanno provato ad accedere all'intervista di Trump all'ora prevista di inizio alle 20:00 ET, si sono trovate di fronte a schermi grigi e non sono riuscite a partecipare.

Gli attacchi DDoS vengono spesso lanciati da enormi botnet, gettando una quantità enorme di traffico sui server per abbattere le piattaforme o i siti. Per deviare quegli attacchi, molte aziende pagano terze parti per identificare e bloccare il traffico falso e per aumentare la larghezza di banda, tra le altre tattiche. Non è chiaro cosa - se non - servizio X utilizzi a tale scopo. Dopo il blackout tecnologico globale dello scorso mese, Musk ha affermato che la società ha abbandonato CrowdStrike, ma non è chiaro che il suo servizio avrebbe prevenuto un simile attacco.

Musk non ha specificato che tipo di errori credeva avessero commesso i dipendenti di X o come un attacco DDoS avrebbe potuto prendere di mira uno stream specifico senza abbattere il resto della piattaforma X, che è rimasta operativa durante il crollo dell'intervista di Trump.

Eventualmente, l'intervista è iniziata e sia X che Musk hanno dichiarato che è stata un successo. La società ha detto che lo stream audio ha attirato 73 milioni di "visualizzazioni", anche se non ha definito il termine.

Il settore tecnologico non è uno sconosciuto a incidenti che disturbano il business, come dimostra l'attacco DDoS recent

