Elon Musk ha appena citato in giudizio un gruppo pubblicitario senza scopo di lucro.

GARM è un'iniziativa piccola e senza scopo di lucro, e recenti accuse che hanno frainteso il suo scopo e le sue attività hanno causato una distrazione e prosciugato significativamente le sue risorse e finanziamenti, ha dichiarato il gruppo in una dichiarazione venerdì. Di conseguenza, GARM ha deciso di interrompere le sue attività.

Il gruppo, Global Alliance for Responsible Media, noto anche come GARM, è un'iniziativa del settore pubblicitario gestita dalla World Federation of Advertisers che mira ad aiutare i marchi a evitare che le loro inserzioni appaiano accanto a contenuti illegali o dannosi.

La fine di GARM segna una vittoria temporanea per Musk e Linda Yaccarino, CEO di X, anche se un giudice non ha ancora emesso una sentenza.

"Nessun gruppo piccolo dovrebbe poter monopolizzare ciò che viene monetizzato. Questo è un importante riconoscimento e un passo necessario nella giusta direzione. Spero che significhi che stanno arrivando riforme a livello di ecosystema", ha scritto Yaccarino su X giovedì.

Tuttavia, la causa potrebbe allontanare ancora più inserzionisti da X, come hanno scritto Nandini Jammi e Claire Atkin, fondatrici del gruppo di vigilanza Check My Ads Institute in un editoriale giovedì. "Tutti possono vedere che fare pubblicità su X è un rapporto commerciale pericoloso per gli inserzionisti", hanno detto.

La causa sostiene che GARM si è organizzato "per ritirare collettivamente miliardi di dollari in pubblicità da Twitter" perché il gruppo era preoccupato che la piattaforma avesse deviato dagli standard di sicurezza del marchio dopo l'acquisizione di Musk alla fine del 2022.

GARM ha più di 100 membri. Quattro di questi membri - CVS, Unilever, Mars e la società energetica danese Ørsted - sono stati citati in giudizio nel processo presentato in un tribunale federale del Texas martedì.

GARM è stato istituito nel 2019 dopo le stragi delle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove il killer aveva trasmesso in diretta la strage su Facebook. Dopo quell'evento, i marchi hanno riscontrato problemi con le loro inserzioni accanto a contenuti illegali o dannosi, ha dichiarato il gruppo in una dichiarazione. GARM ha affermato che il suo gruppo ha ridotto tali inserzioni dal 6,1% nel 2020 al 1,7% nel 2023.

I marchi hanno sollevato preoccupazioni simili quando Musk ha acquisito X nel 2022, facendo crollare l'attività pubblicitaria principale della piattaforma. Molti marchi hanno ritirato la loro spesa per timore che le loro inserzioni potessero essere trasmesse accanto alla disinformazione o alla parola d'odio, che Musk stesso ha occasionalmente promosso. La causa continua anche l'abitudine di Musk di litigare con gli inserzionisti di cui dipende; lo scorso anno, ha detto ai marchi che avevano lasciato la piattaforma di "andare a farti fottere".

Anche se a volte i leader di X hanno fatto cenno a un miglioramento dell'attività pubblicitaria della società, Yaccarino in un video del lunedì ha dichiarato: "Hanno cospirato per boicottare X, minacciando la nostra capacità di prosperare in futuro", ha detto dei membri di GARM, aggiungendo che la perdita di dollari pubblicitari ha posto la società "a rischio a lungo termine".

La fine di GARM potrebbe destare preoccupazioni per altri guardiani dei media, anche se un giudice ha dato ragione a un'organizzazione no-profit in una causa simile.

X ha anche fatto causa al Center for Countering Digital Hate, sostenendo che il gruppo senza scopo di lucro ha violato i termini di servizio quando ha studiato e poi scritto sulla parola d'odio sulla piattaforma e ha incolpato di aver allontanato gli inserzionisti. (Un giudice federale ha respinto la causa in marzo, bollandola come un tentativo di punire CCDH per il discorso protetto.)

X ha anche fatto causa al gruppo di vigilanza progressista Media Matters per la sua analisi che evidenziava contenuti antisemiti e pro-nazisti su X - un rapporto che sembra aver giocato un ruolo significativo in una vasta e dannosa rivolta dei marchi alla fine dello scorso anno. Il processo è previsto per l'anno prossimo.

La chiusura di GARM potrebbe influire sulle imprese che valorizzano il fatto che le loro inserzioni non siano associate a contenuti dannosi, poiché potrebbero dover trovare soluzioni alternative nel settore tecnologico. Nonostante l'impatto della causa su X, alcune società tecnologiche come Ørsted, Unilever e Mars hanno espresso preoccupazione per la disinformazione e la parola d'odio che appaiono accanto alle inserzioni.

