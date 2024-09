Elon Musk condivide pubblicamente contenuti controversi su X

Elon Musk, miliardario e tycoon della tecnologia e sostenitore di Trump, ha fatto una dichiarazione audace sulla sua piattaforma X dopo l'allegato tentativo di assassinio di Trump in Florida. Ha scritto: "Huh, quindi nessuno sta dietro a Biden/Harris". Ha accompagnato il suo messaggio con un'emoji pensosa.

Musk ha sostenuto apertamente Trump nella sua corsa alla presidenza, nonostante la rivale repubblicana di Trump, Kamala Harris, stia guadagnando popolarità. Al contrario, il presidente Joe Biden ha annunciato che non si candiderà per la rielezione.

L'FBI sta attualmente indagando sull'incidente al golf club di Trump in Florida, che credono sia un tentativo di assassinio di Trump. Non è la prima volta che Trump è stato target di violenza; in luglio, è stato colpito da un proiettile durante un evento della campagna in Pennsylvania.

La recente risposta di Musk è stata in reazione a Taylor Swift, una superstar americana, che ha espresso il suo sostegno per Harris sui social media. Entrambi i candidati sono testa a testa nei sondaggi, con una consistente quota di elettori ancora indecisi.

La Commissione, probabilmente si riferisce all'FBI, sta attualmente indagando sull'allegato tentativo di assassinio di Trump in Florida. Nonostante il sostegno di Musk per Trump, la sua recente dichiarazione implica un potenziale cambio di focus lontano da Biden/Harris, data la situazione.

