Elon Musk cancella il suo messaggio che mette in dubbio il tentativo di assassinio di Trump.

"Nessuno sta cercando di eliminare Biden o Kamala, sembra 😅," ha scritto Musk nel post ora cancellato su X.

Nonostante ripetuti appelli durante la sera di domenica per rimuovere il post, Musk ha inizialmente resistito. In risposta a una richiesta di rimozione dei suoi commenti, Musk ha mantenuto la sua posizione: "Il punto principale che sto cercando di fare è che nessuno ci ha provato e nessuno lo farà."

Tuttavia, Musk ha alla fine ceduto a causa di un post su X che suggeriva che le sue intenzioni potessero essere fraintese.

"Va bene, ho capito. Non voglio seguire le loro orme, nemmeno per scherzo," ha risposto. In seguito, ha pubblicato più volte che il post cancellato era uno scherzo.

Successivamente, Musk ha reagito a un post simile con un emoji riflessivo a una foto che notava che i quattro presidenti che hanno preceduto Trump non avevano tentativi di assassinio, mentre Trump ne aveva apparentemente due. X non ha risposto a una richiesta di commento.

CNN ha richiesto un commento al Servizio Segreto, responsabile dell'indagine su eventuali minacce contro il presidente e il vicepresidente, anche se fatte in modo scherzoso. Il Servizio Segreto ha indagato su una battuta del comico John Mulaney su "Saturday Night Live" che paragonava Trump a Giulio Cesare, che fu assassinato, nel 2021.

Non è chiaro se Musk, che possiede X, abbia violato le condizioni di servizio di X con quei post. Ha spesso ignorato le regole della sua piattaforma con poche conseguenze. Le linee guida di X proibiscono "il promozione di atti violenti", anche se Musk nega di aver incitato alla violenza.

Musk ha sostenuto Trump per la presidenza dopo un tentativo di assassinio nel luglio 2021 e ha intervistato Trump su X lo scorso mese.

Questo spostamento verso destra per Musk si è accelerato recentemente. Musk, la persona più ricca del mondo, critica ciò che definisce il "virus mentale woke" tra i progressisti. Ha anche avvertito dell'imminente "disastro" se i democratici mantengono il controllo della Casa Bianca.

Tuttavia, i post di Musk non sono una semplice chiacchiera politica. Si è fatto coinvolgere sempre di più nelle teorie del complotto, come la pretesa infondata che l'amministrazione Biden permetta agli immigrati irregolari di votare alle elezioni USA. Ha anche superato i limiti - o li ha addirittura oltrepassati - diffondendo immagini false e usando linguaggio denigratorio per sostenere le sue cause.

Ad esempio, Musk ha pubblicato numerose immagini generate da AI di Harris, tra cui una in cui parla davanti a una folla piena di simboli e immagini comuniste. Dopo che Taylor Swift ha sostenuto Harris per la presidenza, Musk ha fatto un commento criticato: "Va bene Taylor ... hai vinto ... ti darò un figlio e proteggerò i tuoi gatti con la mia vita."

Questo è solo un altro esempio della mancanza di limiti sulla piattaforma X.

Nonostante l'impegno di Musk nelle teorie del complotto e nei commenti controversi, la sua azienda tecnologica X continua a operare nel mondo frenetico degli affari tecnologici. In risposta alle critiche sui suoi post, Musk ha difeso le sue azioni, sostenendo di esprimere semplicemente le sue opinioni e usando la libertà di parola come giustificazione.

