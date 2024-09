Elon Musk amplifica la minaccia di una bomba inventata per il raduno di Trump e le accuse infondate riguardanti le elezioni.

El pubblico di Musk su X non è nuovo alla pubblicazione di contenuti incendiari, ma la rapidità con cui ha diffuso recentemente affermazioni false è degna di nota, data l'ampiezza dell'influenza digitale di Musk. I suoi post spesso finiscono in cima ai feed degli utenti.

Il post più controverso di Musk è emerso dopo un presunto secondo tentativo di assassinare l'ex presidente Trump. Musk, un sostenitore di Trump, ha apparentemente pubblicato su X che "nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Harris". Dopo aver ricevuto critiche, ha cancellato il post, sostenendo che si trattava di uno scherzo.

Durante lo stesso weekend, Musk ha anche contribuito alla diffusione di un falso "atto di accusa" da parte di un presunto "sosia" su X. Questo documento sosteneva che il dibattito ABC News della settimana precedente era stato manipolato per favorire Harris. ABC ha poi stabilito che il documento era un imbroglio.

Poi, un mercoledì, Musk ha condiviso nuovamente una falsa affermazione su una bomba trovata vicino a una riunione pianificata di Trump a Long Island. La polizia ha poi dichiarato che tali affermazioni erano infondate.

Anche se il post iniziale della falsa minaccia di bomba è ancora vivo su X, l'originale è stato rimosso. Il post di Musk è stato annotato con una "verifica della comunità" crowdsourced, chiarendo che l'affermazione era falsa. Nonostante ciò, il post ha ricevuto 4,3 milioni di visualizzazioni e è stato condiviso 9.800 volte nelle prime 2,5 ore.

Lo stesso mercoledì, Musk ha condiviso nuovamente un video fuorviante che sosteneva che il sindaco della città di Springfield, Ohio, aveva ammesso che i migranti haitiani mangiavano animali domestici. Musk ha intitolato il post "ABC News: sempre in cerca di imbrogli", prendendo di mira i moderatori di ABC. Il video era stato manipolato per rappresentare in modo fuorviante la dichiarazione del residente di Springfield su voci non confermate di animali domestici danneggiati.both the city's mayor and manager confirmed that no such evidence had been presented.

Il post di Musk, che diffondeva informazioni false su migranti haitiani che erano state sostenute da Trump e dal suo compagno di corsa, ha ricevuto oltre 7,9 milioni di visualizzazioni e 36.000 condivisioni.

In seguito, Musk ha condiviso una mappa presunta del famoso statistico Nate Silver, che prevedeva una vittoria di Trump per 312-226 nel collegio elettorale a novembre. La mappa era falsa.

La mappa autentica dal "Silver Bulletin" di Silver, pubblicata il mercoledì, indicava diversi stati in gioco, tra cui Nevada, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Silver stesso ha riconosciuto che le elezioni erano "in bilico". Nel frattempo, nelle simulazioni di FiveThirtyEight, che Silver ha lasciato lo scorso anno, Harris era proiettata per vincere le elezioni in 64 su 100 simulazioni.

X non ha risposto alla richiesta di commenti di CNN sui post di Musk dello scorso mercoledì.

Musk non è l'unica persona che diffonde informazioni false sulla piattaforma, anche se è sicuramente una delle voci più importanti. Molte delle affermazioni false amplificate da Musk negli ultimi giorni sono state anche amplificate da altre importanti figure di destra.

Da quando ha acquisito Twitter nel 2022, Musk ha drasticamente ridotto i team di moderazione dell'azienda e ha modificato le sue politiche, consentendo la diffusione di disinformazione e odio sulla piattaforma. Musk ha anche ripristinato i conti di precedenti teorici della cospirazione banditi, creato incentivi finanziari per i contenuti virali e reso obsolete le verifiche dei badge.

Tuttavia, il seguito colossale di Musk di 198 milioni di persone, insieme al boosting dei suoi post sulla piattaforma, ha elevato le affermazioni false che altrimenti sarebbero rimaste confinate negli angoli meno visibili di Internet. Mentre Musk si posiziona come un difensore della libertà di parola, la sua tendenza ad amplificare le voci di destra estreme e ad attaccare regolarmente organizzazioni dei media e giornalisti rappresenta una sfida significativa per gli elettori che cercano informazioni affidabili online durante un periodo elettorale già tumultuoso.

Leggi anche: