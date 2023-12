La storia in evidenza

Elmgreen & Dragset si eccitano facendoci soffrire

Elmgreen & Dragset sono un duo di artisti celebrato per le loro opere cupamente comiche che prendono in giro le convenzioni del mondo dell'arte

I due lavorano insieme da 21 anni

Tra le loro opere famose c'è la Prada Marfa, la preferita dalle fashioniste.

La coppia non si preoccupa di mordere la mano che li nutre - "mordere può essere piuttosto sexy", hanno detto - il che potrebbe spiegare perché le loro due nuove mostre prendono allegramente di mira alcune delle convenzioni del mondo dell'arte più usurate.

La maliziosa coppia interdisciplinare scandinava è nota a livello internazionale per Prada Marfa: una ricreazione senza vita della boutique di Prada, situata nel deserto del Texas, che è diventata un luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di moda - Beyonce compresa - che fanno la fila per fotografarsi davanti al negozio mai aperto.

Ma il loro caotico catalogo comprende anche uomini nudi in luoghi inaspettati, una mostra di opere d'arte immaginarie, un telescopio opaco, un trionfale monumento dorato contro la guerra a Trafalgar Square a Londra e un collezionista d'arte morto che galleggia in una piscina.

Questo mese, la coppia ha in programma due mostre ad Aarhus, in Danimarca (al Dokk 1 e all'ARoS Aarhus Kunstmuseum) e attende con impazienza una grande mostra all'Ullens Center for Contemporary Art di Pechino, dove hanno in programma di allestire una sfarzosa fiera d'arte, in cui esporre solo le loro opere.

"Autoritratti" di Elmgreen & Dragset

Li abbiamo incontrati in occasione della loro recente mostra londinese "Self-Portraits" presso la Victoria Miro Gallery Mayfair, dove i due hanno messo insieme un "selfie" espositivo composto interamente da ricreazioni di etichette di gallerie d'arte, e abbiamo appreso cinque fatti sorprendenti sugli artisti che si celano dietro la malizia.

1. Stanno cercando di capire come una coppia di artisti possa scattare un selfie

Come possono le etichette d'arte essere un autoritratto?

Elmgreen, 54 anni, nato a Copenaghen, spiega che il duo si è interrogato su come rappresentarsi come duo con un processo e una produzione condivisi.

"C'è questa strana situazione in cui sei un duo che lavora insieme, come fai a scrivere la tua biografia, come fai a fare un autoritratto di te stesso?".

"Negli ultimi anni è diventata molto comune l'ossessione di farsi dei selfie, il che è una situazione strana, perché la gente usa il mondo intero come sfondo per se stessa".

L'autore vede l'ondata di immagini di Instagram - volti trapiantati davanti a luoghi famosi - come parte di una tendenza più grande: quella di creare la propria "immagine da social media" attraverso riferimenti a pietre miliari della cultura, tendenze della moda e modelli di riferimento.

"In questa situazione abbiamo portato all'estremo e ci siamo limitati a fare autoritratti attraverso le opere di altri artisti... soprattutto i titoli", spiega Elmgreen.

2. I nomi sono importanti per loro

L'esposizione passa dall'adolescenza degli artisti (Keith Haring e il pittore Ross Bleckner erano eroi prima che i due si incontrassero) alle loro passioni successive. Ogni artista selezionato ha occupato un posto nel loro cuore ad un certo punto.

I due affermano che le opere, che includono "Clean Boy" (di David Hockney) e "Lonesome? (di Martin Kippenberger), sono state scelte perché le opere originali non sono facili da ricordare per il pubblico. Si spera invece che gli spettatori riflettano sull'opera in questione: queste etichette ingrandite. Qui i nomi, spesso considerati periferici nell'esperienza della galleria, vengono messi al centro dell'attenzione.

È una passeggiata nel passato, ma anche un esercizio di abilità tecnica "high art" vecchio stile, con etichette riprodotte in pittura su tela e incise su due pezzi di marmo perfettamente bianco, intatto ed estremamente costoso, che la coppia dice di aver dovuto far uscire di nascosto dall'Italia.

Si capisce perché, nonostante gli sfottò della coppia, il mondo dell'arte consideri Elmgreen e Dragset molto più che semplici burloni, con premi internazionali nella loro bacheca e importanti mostre all'Astrup Fearnley Museum di Oslo e alla Galleria Nazionale di Danimarca. Dal vivo, le ricostruzioni in marmo simili a pietre tombali sono particolarmente affascinanti e l'umile etichetta viene elevata a qualcosa di più grande.

3. Vogliono farvi contorcere

La lussuosa cornice di Mayfair della galleria Victoria Miro è l'ambiente ideale per la loro insolita mostra, spiega Elmgreen: "Cerchiamo di creare situazioni in ambienti in cui le persone normalmente si sentono un po' a disagio... in cui sono un po' tese, come le gallerie eleganti di Mayfair, e poi forniamo una situazione in cui possono farsi due risate".

Entrambi concordano sul fatto che un particolare senso dell'umorismo condiviso è stato una pietra miliare del loro proficuo rapporto di lavoro. Ma il cuore dello scherzo, spiega Dragset, norvegese di nascita, è far sentire il pubblico un po' a disagio: creare qualcosa di "un po' troppo privato per il contesto".

Spesso questo è unito a un lato oscuro: i loro interessi comprendono la possibilità di dare uno sguardo voyeuristico a vite tristi e tragiche, come quella del collezionista d'arte che hanno annegato, dopo una festa, nella sua piscina per "The Collectors" al Padiglione Danese e Nordico della Biennale di Venezia del 2009.

L'obiettivo è quello di innervosire. "L'estremo", dice Dragset, "è l'uomo apparentemente ignaro e a suo agio, seduto nudo sulla sedia, che legge un libro e ascolta musica in cuffia".

4. È tutto per il brivido

Al Victoria Miro, Elmgreen indica un "vecchio tavolo da macellaio trasandato" davanti a una scomoda sedia di legno e a una bottiglia di whisky "molto economica". Dice che si tratta di una delizia per i ricchi e protetti amanti dell'arte di Londra "perché molte delle persone che vengono in questa galleria non hanno mai assaggiato un whisky a buon mercato prima d'ora, quindi è un'esperienza completamente nuova per loro".

Hanno già detto di voler dare agli spettatori un piccolo "brivido", apparentemente piacevole o meno.

In passato, questo ha significato erigere un letto in un negozio Louis Vuitton e incoraggiare i dipendenti a saltarci dentro e a fare un pisolino davanti ai clienti sconcertati.

Oppure un potenziale lavoro futuro, concepito a metà dell'intervista, quando vedono un amico che lotta per uscire dalla futuristica porta scorrevole della galleria:

"L'anno prossimo ci sarà solo una mano incastrata nella porta, le mani di un bambino incastrate nella porta", dice Elmgreen ridacchiando.

5. Tutto sta ancora cambiando

Elmgreen e Dragset hanno trascorso il loro primo decennio come coppia, prima di separarsi sentimentalmente, pur rimanendo uniti creativamente.

Un decennio dopo, Elmgreen & Dragset, il duo, si sta ancora sviluppando, dice Dragset, e probabilmente, a 21 anni, sta entrando nel pieno della vita creativa.

Elmgreen è sicuro di rimanere all'avanguardia:

"È sempre una specie di gatto e topo, in cui si cerca di non rimanere intrappolati nell'angolo... non appena si è bloccati o chiusi in una scatola, è finita".

"Quindi è come cercare di intrattenere se stessi e, si spera, il pubblico, in modi sempre nuovi. Anche dopo 20 anni".

