- Elm Horner riabilita i pipistrelli e li rilascia nel loro habitat naturale.

Inesse Kock, residente di Elmshorn, nutre un'affezione per i pipistrelli e si prende cura di esemplari in difficoltà da più di un decennio. Attualmente, nella sua casa si occupa di circa 10-20 pipistrelli. Come ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa, "Una volta che hanno riacquistato il loro peso normale e sono in grado di volare senza problemi, li rilasciamo nel loro habitat naturale". Attualmente, due pipistrelli comuni vivono in una struttura simile a una tenda, abbastanza alta per le persone, mentre un grande ferreo vive in un terrario. Questi pipistrelli erano stati precedentemente consegnati al centro fauna locale di Klein Offenseth-Sparrieshoop da persone premurose.

Alcuni di questi animali alati presentano ferite, altri sono sottopeso o disidratati. Quindi, quando i pipistrelli hanno bisogno di aiuto? "È semplice: se vedi un pipistrello appeso o immobile durante il giorno, di solito ha bisogno di aiuto", ha chiarito Kock. I pipistrelli possono vivere fino a 20 anni.

La Germania del Nord, che comprende i Länder di Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bassa Sassonia, Brema, Amburgo e Schleswig-Holstein, viene considerata un'importante e preziosa riserva per i pipistrelli, secondo Florian Gloza-Rausch, presidente dell'Associazione federale per la ricerca sui pipistrelli e l'Associazione tedesca per la protezione dei pipistrelli. Qui si possono trovare diverse specie di pipistrelli, tra cui il grande ferreo, il nottolone, il piccolo nottolone, il pipistrello delle paludi, il pipistrello d'acqua, il serotino e il pipistrello comune.

Il account TikTok di Inesse Kock per la cura dei pipistrelli.

Inesse Kock, originaria di Elmshorn, si reca spesso in siti della Bassa Sassonia per aiutare i pipistrelli in difficoltà. Il grande ferreo di cui si sta prendendo cura attualmente è stato salvato da un luogo della Bassa Sassonia.

