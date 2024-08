Elly De La Cruz entra nell'esclusiva squadra di 60 fuoricampo e 20 rubate, Nolan Arenado lancia il finale del match contro i Milwaukee Brewers.

De La Cruz raggiunge il traguardo dei 60 basi rubate e 20 fuoricampo in una stagione

Nel raggiungere la sua 60ª base rubata della stagione al Rogers Centre di Toronto in un mercoledì, che ha preceduto il suo 22º fuoricampo, De La Cruz ha eguagliato l'impresa di Ronald Acuña Jr. per gli Atlanta Braves della stagione precedente.

Eric Davis, Rickey Henderson e Joe Morgan sono alcuni dei giocatori AL/NL che hanno raggiunto il club dei 60/20 dal 1900.

"Significa molto," ha commentato De La Cruz, secondo MLB.com. "Ho detto in passato che è per questo che lavoro per tutta la stagione. Mi sento così felice ed entusiasta."

Il 22enne, che è stato per la prima volta All-Star quest'anno, ha raggiunto il traguardo quando ha rubato la terza base nel quinto inning contro i Blue Jays.

Lo scorso anno, Acuña aveva battuto 41 fuoricampo e rubato 73 basi, diventando il primo giocatore con una stagione da 60/20 dal 1990 di Henderson.

Grand slam vincente assicura la vittoria ai Cards

Nel frattempo, in altri incontri di MLB del mercoledì, Nolan Arenado ha battuto un grand slam vincente per aiutare i St. Louis Cardinals a superare i Milwaukee Brewers 10-6.

Con il punteggio pari a 6-6 e le basi cariche nell'10º inning, Arenado ha preso in mano la situazione e ha mandato la palla oltre la recinzione del campo sinistro. Era solo la seconda vittoria dei Cardinals negli ultimi nove incontri.

Mentre completava il suo 14º fuoricampo stagionale, Arenado è stato accolto da un gruppo di compagni di squadra che lo hanno festeggiato.

"È stato fantastico," ha detto dopo la partita, riflettendo sulle sue difficoltà stagionali. "Non sono stato in grado di consegnare come volevo, ed è stato frustrante. Ma oggi è stata una buona giornata e sono felice di avercela fatta."

"Lottiamo fino alla fine," ha aggiunto. "Non è stato bello per niente quest'anno, ma continueremo a lottare, abbiamo ancora molte partite da giocare."

I Brewers erano in vantaggio 6-4 all'8º inning prima che i Cardinals rimontassero, con Arenado che ha siglato la vittoria con il suo 5º fuoricampo vincente in carriera e il 6º grand slam in carriera.

Risultati della notte di mercoledì

Fuori (vincenti in grassetto) vs Casa

Cleveland Guardians 1 - 8 New York Yankees

Cincinnati Reds 11 - 7 Toronto Blue Jays

Philadelphia Phillies 3 - 2 Atlanta Braves

Milwaukee Brewers 6 - 10 St. Louis Cardinals

Detroit Tigers 8 - 2 Chicago Cubs

Los Angeles Angels 0 - 3 Kansas City Royals

Tampa Bay Rays 4 - 2 Oakland Athletics

Seattle Mariners 4 - 8 Los Angeles Dodgers

Le 60 basi rubate e i 20 fuoricampo di De La Cruz in questa stagione sono impressionanti aggiunte alle sue statistiche, unendosi al club dei 60/20 che include giocatori come Eric Davis e Rickey Henderson nella storia della MLB.

Il grand slam vincente di Arenado nell'10º inning contro i Brewers non solo ha assicurato la vittoria ai St. Louis Cardinals, ma ha anche segnato il suo 6º grand slam in carriera e il suo 14º fuoricampo stagionale, dimostrando il suo impatto nel

Leggi anche: