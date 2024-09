Elle Macpherson sta incontrando una reazione negativa significativa.

Modella Super Elle Macpherson, un tempo soprannominata "Il Corpo", ha sconvolto quando ha rivelato in un'intervista con "Australian Women's Weekly" di essere stata diagnosticata con il cancro al seno sette anni fa. A 60 anni, ha confessato che un tumore era stato asportato chirurgicamente. I professionisti sanitari hanno suggerito trattamenti convenzionali, come una mastectomia e la chemioterapia, per ridurre il rischio di recidiva del cancro, ma Macpherson ha optato contro di essi.

Esprimendo il suo desiderio di guarigione personalizzata, Macpherson ha detto: "Non c'era un 'modo giusto', solo il modo giusto per me". Invece di affidarsi a soluzioni mediche tradizionali, ha adottato un approccio olistico, considerando aspetti emotivi e fisici. Per otto mesi, ha vissuto in una casa, ricevendo trattamenti olistici sotto la guida di un medico naturopata, un dentista, un osteopata, un chiropratico e due terapeuti.

Attualmente, Macpherson è in remissione e afferma di sentirsi più sana che mai. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sulla regressione del suo cancro.

"Pericolosamente fuorviata"

Le scelte di Macpherson sulla gestione del cancro hanno incontrato immediate controversie. Molti utenti hanno espresso il loro dissenso nei confronti del suo approccio, sostenendo che la sua presunta guarigione era dovuta a una lumpectomia riuscita piuttosto che alle terapie olistiche.

Un utente ha commentato: "Questo è pericolosamente fuorviato da parte di Elle Macpherson. Ha avuto la fortuna che la lumpectomia abbia rimosso tutte le cellule cancerose senza diffusione. Ma sostenere che la terapia olistica 'ha guarito' il cancro è incredibilmente insensibile".

Un altro utente, attualmente impegnato nella lotta contro il cancro al seno, ha condiviso: "Elle dovrebbe mostrare più considerazione. Vedere persone in oncologia che lottano per la loro vita ..."

La scelta di Macpherson di cercare l'aiuto di Andrew Wakefield, un controverso sostenitore dell'antivaccinismo con un passato di affermazioni false, ha portato a ulteriori critiche. Wakefield è stato bandito dall'esercizio della medicina.

Prospettive cupe

I professionisti sanitari hanno duramente criticato Macpherson per la promozione del suo trattamento non convenzionale e hanno messo in guardia contro il seguire il suo esempio. La specialista del cancro al seno Liz O'Riordan ha dichiarato al "Daily Mail" britannico: "Sappiamo che il cancro al seno può ricorrere dopo 10, 20 o addirittura 30 anni. Elle è ancora all'inizio di questo".

O'Riordan ha evidenziato decenni di trattamenti medici convenzionali di successo su centinaia di migliaia di pazienti, affermando: "Sappiamo che funziona. Sappiamo che è sicuro. Sappiamo cosa succede se non lo è". A differenza dell'approccio di Macpherson, "non c'è evidence che alcuna di queste cose funzioni".

Il specialista del cancro Dr. Karol Sikora ha concordato con O'Riordan, affermando: "Ho visto pazienti che provano questo, ma combattere il cancro non è semplice. Di solito finisce male". Sikora ha consigliato che le terapie alternative sono benefiche, ma devono sempre essere utilizzate in congiunzione con i metodi tradizionali. La sua previsione per l'esito di Macpherson è cupa: "C'è il rischio che il cancro ricresca nel seno, si diffonda ai linfonodi, sotto l'ascella e quindi raggiunga il fegato e i polmoni attraverso la corrente sanguigna. Questo è typically come il cancro al seno progredisce".

Altre persone hanno espresso preoccupazione per le decisioni di Macpherson, invitandola a considerare i potenziali rischi e le conseguenze. Una persona ha argomentato: "Mentre capisco il suo desiderio di metodi alternativi, dovrebbe essere cauta e cercare consiglio da professionisti sanitari rispettabili". Un'altra persona ha fatto eco a questo sentimento, dicendo: "È importante approcciare i trattamenti del cancro con un equilibrio di approcci convenzionali e olistici, considerando il parere di esperti sanitari qualificati".

