Elina Svitolina: La stella del tennis vuole ispirare gli ucraini in tempi "molto duri

"La politica ci sarà sempre e, costantemente, ogni giorno, si sentono brutte notizie. È molto difficile, soprattutto per i bambini e per il futuro. Per questo cerco di fare del mio meglio", ha dichiarato la tennista alla CNN Sport.

La ventiquattrenne numero 4 del mondo è tornata a Londra, casa degli ultimi anni, per riflettere sul recente viaggio in patria, dove ha ricevuto un'accoglienza da eroe dopo aver vinto uno dei premi più importanti del tennis, le WTA Finals di fine stagione.

Una delle giocatrici più costanti del Tour nelle ultime due stagioni, Svitolina ha concluso il 2018 con il titolo più importante della sua carriera. La vittoria sull'ex campionessa degli US Open Sloane Stephens nella finale di Singapore le ha permesso di diventare la prima ucraina a vincere il prestigioso torneo.

"È stato difficile per l'Ucraina concentrarsi su qualcosa di diverso dalla politica, ma dico sempre che se ognuno fa il proprio lavoro al 100% tutti staranno bene", aggiunge.

"Io cerco solo di fare del mio meglio, di promuovere lo sport e questa è la cosa più importante per me".

Il conflitto tra Russia e Ucraina si è intensificato il mese scorso dopo che le guardie di frontiera russe hanno intercettato e sequestrato tre imbarcazioni della marina ucraina al largo della Crimea il 25 novembre, lo scontro più pericoloso tra i due Paesi da quando la Russia ha annesso la penisola ucraina nel 2014.

Quella che era iniziata come una disputa su un accordo commerciale si è trasformata nel più sanguinoso conflitto in Europa dai tempi delle guerre per l'ex Jugoslavia, all'inizio degli anni Novanta.

Le truppe ucraine combattono contro i separatisti sostenuti dalla Russia nell'Ucraina orientale dal 2014, anche se le ostilità si sono attenuate dopo la firma di una tregua nel 2015.

La giocatrice di destra nata a Odessa descrive il ritorno in Ucraina dopo la vittoria a Singapore come un'opportunità per "condividere momenti felici" con i suoi compatrioti.

Il suo programma in Ucraina, racconta, era incessante: sveglia quotidiana alle 6.30 del mattino, chiusura alle 22.00; decine di interviste con i media, cliniche di tennis, sessioni di domande e risposte. Una lista incessante di impegni pensati per ispirare la prossima generazione.

"La mia settimana è stata pazzesca", dice Svitolina sorridendo. È stato incredibile vedere così tanti volti felici e tante persone ispirate dalla mia vittoria".

Non pensavo che molte persone guardassero, sostenessero e seguissero il tennis".

"Mi ha fatto capire che ho l'input dei giovani e, per me, è molto importante promuovere lo sport in Ucraina, perché in Ucraina ci sono molte cose diverse in ballo e lo sport non è in prima pagina. Per questo cerco di fare del mio meglio, e ciò che è in mio potere, per promuovere lo sport e introdurlo per i più piccoli".

Nel febbraio 2017, Svitolina è diventata la prima donna ucraina a entrare nella top 10 della classifica WTA. Con 13 titoli in carriera e un best ranking di terzo posto al mondo, è di gran lunga la tennista più vincente del suo Paese.

Il successo, tuttavia, non è arrivato facilmente, ed è per questo che vuole spianare la strada alle giovani ucraine che sognano di seguire le sue orme.

"Ci sono molti bravi giocatori, molti ragazzi che vogliono giocare", dice del talento in Ucraina.

Penso solo che i genitori non siano pronti a investire nei loro figli, e il tennis è uno degli sport più costosi, e per questo può essere molto impegnativo".

"So che i miei genitori hanno sacrificato molto per farmi iniziare a giocare e poi diventare professionista, quindi so quanto sia difficile. Spero che il mio successo possa portare sponsor e persone coinvolte, non solo nel tennis ma nello sport in generale.

"Ho parlato con molti atleti ucraini e so quanto sia difficile in altri sport diventare un atleta d'élite, per questo spero che ci siano più persone che investano nello sport in Ucraina".

Svitolina, figlia di Mikhaylo Svitolin, un ex lottatore, e di Olena Svitolina, un'atleta di canottaggio, sogna di diventare la numero 1 del mondo e di vincere il Grande Slam.

"Essere la più grande in Ucraina è sempre stato il mio obiettivo e quando finalmente ho raggiunto il numero 3 del mondo è stata una cosa enorme in Ucraina e questo mi ha dato molta fiducia".

Nonostante la sua costanza nel Tour, Svitolina, che ha perso una quantità significativa di peso prima dell'Open di Francia, suscitando la preoccupazione di alcuni tennisti, non è ancora andata oltre i quarti di finale di un Grande Slam.

Il cambiamento di fisico, ha ammesso, l'ha resa più veloce in campo.

Trascorrerà il Natale in Svizzera, allenandosi in altitudine per l'inizio della nuova stagione, assicurandosi di essere fisicamente pronta per gli Australian Open di fine gennaio.

"I grandi slam sono obiettivi di una vita, quindi saranno sempre presenti", afferma l'atleta parlando delle sue ambizioni per il 2019.

"Cerco di non mettermi pressione dicendo che voglio vincere questo particolare Grande Slam".

