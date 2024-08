- Eliminazione delle valutazioni accademiche supplementari al di là del curriculum

Hamburg: Addio agli esami finali per gli studenti di 10ª classe, meno pressione

La senatrice per l'Istruzione Ksenija Bekeris ha annunciato che Hamburg non richiederà più esami scritti e orali per gli studenti delle scuole medie superiori alla fine del ciclo. La mossa mira a ridurre la forte pressione che gli studenti di 10ª classe vivono, come sottolineato da Bekeris, che ha parlato con "Hamburger Abendblatt". Sono in corso di studio ulteriori misure di sollievo in collaborazione con le scuole, comprese quelle per le scuole secondarie di primo grado. Gli studenti torneranno a scuola giovedì dopo una lunga pausa estiva di sei settimane.

Bekeris: Valutare il progresso degli studenti senza esami

Per vent'anni, gli studenti hanno sostenuto esami di cinque ore in tedesco, matematica e una lingua straniera per determinare se erano idonei a perseguire una qualifica intermedia o di ammissione all'università. Tuttavia, Bekeris afferma: "Adesso disponiamo di una vasta rete di studi sul rendimento degli studenti lungo l'intero percorso scolastico, che ci consente di valutare con precisione lo sviluppo individuale di ogni studente senza dover sostenere esami".

Al momento dell'ingresso nella scuola secondaria superiore, gli studenti delle scuole medie superiori ricevono automaticamente il certificato di scuola media superiore. Gli individui che non raggiungono i criteri riceveranno il vecchio certificato di scuola media superiore dopo un esame separato, a condizione che i voti soddisfino i requisiti del certificato.

Bekeris si oppone al ritorno al G9 nelle scuole medie superiori

Bekeris si oppone fermamente al ritorno al ciclo di nove anni delle scuole medie superiori, sostenendo: "Ci sono numerosi studenti che eccellono nel G8 e non hanno bisogno di tempo supplementare. D'altra parte, ci sono anche quelli che hanno bisogno di un anno in più per completare il loro Abitur, per i quali abbiamo scuole secondarie di secondo grado che offrono il G9 a Hamburg". Bekeris ritiene che la scelta tra le due opzioni, disponibili in tutta Hamburg, sia del tutto adeguata. Tuttavia, l'iniziativa "G9 Hamburg - Più tempo per imparare" non è d'accordo e pianifica di raccogliere firme a partire dal 10 settembre per promuovere il reintro

