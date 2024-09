- Elezioni legislative con un tasso di partecipazione del 44% entro mezzogiorno.

La partecipazione alle elezioni in Thuringia sembra assomigliare ai livelli del 2019. Secondo il resoconto della commissione elettorale statale, alle 12 circa, circa il 44,4% degli elettori aveva votato alle urne. Tuttavia, questi dati non includono i voti per corrispondenza. Nel 2019, la partecipazione era leggermente inferiore, al 42,2%.

Questo aumento della partecipazione suggerisce un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto alle elezioni europee e locali tenutesi quest'anno. La partecipazione era significativamente più bassa, del 34,6%, alla stessa fase di quelle elezioni.

Le urne rimarranno aperte fino alle 18. Tutti i candidati principali dei partiti principali avevano già votato, alle 12 circa, alcuni in compagnia dei loro familiari.

Problemi in un seggio elettorale

Non sono state segnalate disturbi di rilievo nei seggi elettorali all'ufficio della commissione elettorale statale. Tuttavia, è intervenuta la polizia in un seggio elettorale a Gera. Un uomo con una maglietta dell'AfD aveva tentato di votare al mattino, come riferito da un rappresentante della polizia. Il responsabile del seggio elettorale aveva quindi chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, poiché la propaganda di partiti proibiti era vietata all'interno del seggio.

L'uomo ha obbedito, ma ha fatto una minaccia uscendo dal seggio elettorale. La polizia ha sporto denuncia e ha ammonito l'individuo. La polizia di Erfurt sta inoltre esaminando alcuni graffiti politici ("Hoecke è un nazista") vicino ai seggi elettorali durante la notte di sabato, sospettati di essere un caso di vandalismo, come ha rivelato il portavoce.

Una società divisa, sfide anticipate nella formazione della coalizione

Le linee tracciate durante la campagna erano evidenti già un giorno prima delle elezioni a Erfurt. Circa 1.300 sostenitori dell'AfD della Turingia, identificati dall'agenzia di intelligence interna come innegabilmente di estrema destra, hanno incitato il candidato di estrema destra in testa, Björn Höcke. Nel frattempo, circa 3.000 manifestanti si sono radunati sulla Domplatz per protestare contro l'estremismo di destra, mostrando uno striscione per l'inclusività.

Formare una maggioranza nel parlamento statale dopo le elezioni potrebbe rivelarsi un'immensa sfida. L'AfD potrebbe ottenere circa il 30% dei voti, diventando la forza più forte nel parlamento statale. Tuttavia, nessuno dei partiti principali esprime il desiderio di stringere un'alleanza con l'AfD. Gli ultimi sondaggi mettono la CDU leggermente avanti rispetto alla "Sahra Wagenknecht's Standing" (BSW), che si candida per la prima volta alle elezioni statali della Turingia.

Attualmente, un governo di minoranza rosso-rosso-verde governa la Turingia. La Sinistra, con il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow come candidato in testa, ha visto un calo di consensi rispetto alle precedenti elezioni statali, scendendo al circa 14%. L'SPD è previsto che riesca a malapena a superare la soglia del 5%. I Verdi e l'FDP non sono previsti superare la soglia del 5% e quindi perderebbero la rappresentanza nel parlamento statale. È importante ricordare che i sondaggi riflettono solo il sentimento pubblico al momento del sondaggio e non garantiscono il risultato delle elezioni.

Nella formazione della coalizione futura, l'AfD, con un previsto 30% dei voti, potrebbe rappresentare una sfida a causa della sua posizione controversa, poiché nessun partito principale del distretto elettorale della Turingia è disposto a formare un'alleanza con loro. Gli elettori della Turingia stanno votando in vari distretti elettorali, ognuno dei quali gioca un ruolo cruciale nella determinazione del panorama politico dello stato.

Leggi anche: