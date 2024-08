- Elezioni del Landtag: 14 partiti ammessi nel Brandeburgo

Le liste di 14 partiti, associazioni politiche e alleanze elettorali sono state approvate per le elezioni statali del 22 settembre nel Brandeburgo.

In totale sono state presentate 16 liste statali, come annunciato dal comitato elettorale statale a Potsdam. Tuttavia, la Basisdemokratische Partei Deutschland e la Partei der Rentner (PDR) non sono riuscite a presentare le 2.000 firme di supporto richieste in tempo. Di conseguenza, il comitato elettorale statale non ha approvato le liste statali di queste due partiti.

Le liste dei partiti SPD, CDU, Linke, AfD, Grünen, Freie Wähler, FDP, Tierschutzpartei, Plus, Bündnis Sahra Wagenknecht, il Dritte Weg, Deutsche Kommunistische Partei, Deutsche Land Wirtschaft (DLW) e Werteunion sono state approvate. Nella precedente elezione statale del 2019 hanno partecipato undici partiti.

"Con la riunione odierna del comitato elettorale statale e l'approvazione delle liste statali, è stato raggiunto un altro traguardo", ha dichiarato il responsabile delle elezioni statali Josef Nußbaum. Gli elettori ora sanno a chi possono dare il loro voto di preferenza il giorno delle elezioni.

Despite the approval of numerous parties for the state election, some, like the Basisdemokratische Partei Deutschland and the Partei der Rentner, missed the signature deadline and were unable to contest. With the approval of parties such as SPD, CDU, Linke, and others, the upcoming election promises a diverse range of choices for voters.

Leggi anche: