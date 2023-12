Elena Rybakina vince il titolo di singolare femminile di Wimbledon, il suo primo Grande Slam e il primo per il Kazakistan

La Rybakina ha battuto la numero 3 del mondo Ons Jabeur in tre set, rimontando da un set di svantaggio per vincere 3-6 6-2 6-2.

La 23enne, alla sua prima finale di un Grande Slam, ha iniziato lentamente ma ha trovato gradualmente il suo ritmo e il suo potente servizio per superare Jabeur.

Rybakina, che è nata in Russia ma rappresenta il Kazakistan dal 2018, è stata la più giovane finalista femminile a Wimbledon dal 2015, quando Garbine Muguruza aveva 21 anni.

Ma al termine di un incontro avvincente, Rybakina ha sollevato in alto il piatto di Venus Rosewater ed è stata nominata per la prima volta campionessa di Wimbledon.

Nell'intervista rilasciata a bordo campo, la prima emozione di Rybakina è stata il sollievo.

"Ero molto nervosa prima della partita, durante la partita e sono felice che sia finita", ha detto a Sue Barker sul Center Court.

"Non ho mai provato una sensazione del genere. Voglio ringraziare il pubblico per il sostegno, è stato incredibile in queste due settimane.

"Ma voglio anche congratularmi con Ons per il grande match e per tutti i risultati ottenuti. Penso che tu sia un'ispirazione per tutti. Hai un gioco incredibile. Non c'è nessuno così nel tour ed è una gioia giocare contro di te. Ho corso così tanto che non ho più bisogno di fare fitness".

Rybakina ha aggiunto: "È vero, non mi aspettavo di essere nella seconda settimana di un Grande Slam a Wimbledon. Essere una vincitrice è semplicemente incredibile. Non ho parole per dire quanto sono felice".

"Ma ovviamente non sarei qui senza il mio team, quindi voglio dire un grande grazie a loro. Voglio ringraziare il mio allenatore, i miei sponsor, tutti. La cosa più importante sono i miei genitori, che non sono qui e mi dispiace molto. Mia sorella è qui ed è solo la terza volta che viene a vedere il tour, quindi sono felice che sia qui. Senza i miei genitori non sarei qui di sicuro. Grazie a tutti".

I primi passi

Sono bastati pochi game della finale per il primo shock. La Rybakina, che aveva perso un solo set in tutto il torneo prima della finale, è stata breakkata da Jabeur nel terzo game per passare in vantaggio.

Nel game di servizio successivo, la Rybakina è stata costretta a salvare numerose palle break mentre le sue possibilità di primo set sembravano vacillare, ma è riuscita a tenere a bada l'energica Jabeur.

Pochi game dopo, dopo aver tenuto il servizio, la Jabeur, grazie al suo gioco di ritorno e alla sua abilità, si è procurata tre set point che le hanno dato l'opportunità di conquistare il primo set e li ha presi a piene mani.

Tuttavia, nonostante l'impressione di essere nervosa nel set d'apertura, Rybakina ha iniziato il secondo set con decisione. Grazie ai suoi precisi ritorni, ha strappato il servizio alla vivace Jabeur nel game di apertura, tra lo stupore di tutti gli spettatori.

Dopo aver preso un vantaggio iniziale, Rybakina ha quasi ceduto il suo vantaggio poco dopo, dovendo respingere diverse palle break prima di prendere un vantaggio di due giochi nel set.

Sotto l'azzurro del cielo londinese e il sole splendente, i giochi successivi sono passati con poco tra le due stelle.

Entrambe hanno dovuto respingere le opportunità di break point dell'avversaria per tenere il servizio, mostrando le abilità che avevano fatto esplodere le avversarie nei turni precedenti.

Nel secondo set, però, Rybakina ha nuovamente strappato il servizio a Jabeur, che era sembrata così solida nel set d'apertura, per portarsi in vantaggio per 4-1.

E con il set in bilico, ha riscoperto le sue capacità di servizio, di solito devastanti, dopo aver faticato all'inizio, chiudendo con forza il set e portandolo al set decisivo.

Dopo una breve pausa per bere e per calmare i nervi, il tennis è continuato a ritmo serrato.

La Rybakina ha nuovamente strappato il servizio alla tunisina per dettare il ritmo iniziale e le due si sono scambiate i colpi. In un set finale molto combattuto, è stata la kazaka a diventare sempre più forte, conquistando alla fine il suo primo titolo del Grande Slam grazie a un'altra enfatica partita al servizio.

Non solo è diventata la prima giocatrice del suo paese a vincere un titolo del Grande Slam, ma è anche diventata la più giovane campionessa di Wimbledon dal 2011.

Per Jabeur si trattava anche di incidere il suo nome nei libri di storia, essendo diventata la prima giocatrice araba o africana a raggiungere un titolo del Grande Slam.

Quando le è stato chiesto di ispirare le giovani giocatrici in patria, ha scherzato dicendo che "Elena mi ha rubato il titolo, ma va bene così!".

"Amo molto questo torneo e mi sento molto triste, ma sto cercando di ispirare molte generazioni del mio Paese. Spero che mi ascoltino".

Fonte: edition.cnn.com