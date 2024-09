Elementi scarsi che spingono i futuri progressi, consulenza finanziaria automatizzata, percorso verso la cittadinanza dell'UE: riassunto dei titoli del giorno

👋 Ciao a tutti e benvenuti al 5 Things Sera! Il mercato del lavoro in difficoltà negli Stati Uniti sta causando un calo del morale delle persone. Un sondaggio ha rivelato che gli americani sono diventati più pessimisti riguardo alla salute dell'economia, un tema importante nelle elezioni presidenziali.

Ecco le cose che potresti aver perso durante la tua giornata:

5 cose

1️⃣ Rivelazioni vulcaniche: Un tipo particolare di magma scoperto nei vulcani dormienti potrebbe contenere una grande quantità di elementi della terra rara, essenziali per veicoli elettrici, turbine eoliche e altre tecnologie verdi. Questo potrebbe potenzialmente aprire la strada a ulteriori scoperte di terre rare, anche negli Stati Uniti.

2️⃣ Aiuti finanziari: Con numerose responsabilità finanziarie, come pagamenti delle bollette, investimenti e risparmi per la pensione, gli adulti spesso si trovano di fronte a decisioni complesse. Per un aiuto lungo il cammino, ci sono molte opzioni disponibili. Alcune persone si affidano ora ai servizi di consulenza robotica.

3️⃣ Radici familiari: Se la tua famiglia proviene dall'Europa, potresti qualificarti per la cittadinanza nei paesi natali dei tuoi antenati - anche se non li hai mai visitati. Scopri di più qui.

4️⃣ Precisione senza tempo: Gli scienziati affermano di essere vicini a sviluppare un orologio che non perderebbe nemmeno un secondo, anche dopo un miliardo di anni di funzionamento. Questo livello di cronometria precisa viene attualmente raggiunto attraverso la tecnologia degli orologi nucleari.

5️⃣ Gioielli preziosi: Una collana di diamanti del 18° secolo, indossata in due incoronazioni britanniche, dovrebbe raggiungere fino a $2,8 milioni all'asta. La collana, che pesa circa 300 carati, verrà esposta al pubblico per la prima volta in 50 anni. Guarda qui.

Guarda questo

🦌 Operazione di soccorso: I pompieri hanno utilizzato corde per liberare l'animale dopo che si era incastrato tra una casa e un garage a Oakland, in California, a testa in giù. Una volta liberato, il cervo è rapidamente tornato alla vita selvaggia.

Titoli di testa

• CNN Poll: Harris e Trump sono in una corsa serrata per le elezioni presidenziali• Richieste di evacuazione in Florida mentre lo stato affronta una minaccia di uragano maggiore da Helene• Il quarterback del Hall of Fame Brett Favre annuncia la sua diagnosi di malattia di Parkinson

Cosa sta succedendo

🥤 Scelta impopolare: La Coca-Cola ha deciso di cancellare un nuovo sapore dopo soli sei mesi sul mercato, segnando un tentativo fallito di attrarre i giovani consumatori.

Guarda qui

🦈 Scoperta misteriosa: Gli scienziati hanno fatto una scoperta di una nuova specie che vive nelle acque profonde dell'oceano vicino all'Australia e alla Nuova Zelanda. La creatura, nota anche come spookfish dal naso stretto, deve ancora essere studiata approfonditamente.

$362,000

💰 È questo l'importo di denaro che due donne hanno perso dopo essere cadute in una truffa che coinvolgeva un falso Brad Pitt. La polizia ha arrestato cinque individui coinvolti nella truffa.

Angolo delle celebrità

⭐ Ancora sorridente: Dick Van Dyke è rimasto ottimista quando gli è stato chiesto dei suoi progetti per il suo 99° compleanno in dicembre, nonostante avesse saltato alcuni eventi recenti. "Spero solo di non morire", ha scherzato la leggenda della commedia.

Quiz time

💳 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato quale società di monopolizzare il mercato delle carte di debito? A. VisaB. MastercardC. Bank of AmericaD. American Express⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Buone vibrazioni

😎 Preferiamo concludere su una nota positiva: Uno studio recente ha rivelato che 20 secondi di tocco auto-compassionevole possono ridurre lo stress, aumentare la gentilezza e migliorare il benessere mentale. Ecco come.

Ci vediamo domani.

Risposta alla domanda del quiz: A. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato la Visa di monopolio illegale, aumentando così il costo di quasi tutto.

