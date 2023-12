El Helicoide: La meraviglia futuristica che ora riassume la spirale di disperazione del Venezuela

È diventato un "luogo oscuro" dove hanno sede diverse forze di polizia venezuelane, in particolare l'agenzia di intelligence Sebin e la PNB (polizia nazionale). Diversi detenuti hanno denunciato abusi nella prigione, come ha riferito la CNN.

L'immediatezza e l'orrore di questa situazione tendono a nascondere una struggente condizione strutturale che è alla base della rivoluzione socialista guidata dal defunto Hugo Chávez e dell'impasse politica che affligge oggi il Venezuela.

El Helicoide è un microcosmo delle contraddizioni scritte nella storia moderna del Venezuela. Una promessa di sviluppo immediato da "primo mondo" in mezzo a baraccopoli in continua espansione.

Il libro Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison (2018), che ho curato insieme alla storica culturale Lisa Blackmore, presenta la storia dell'edificio e dei suoi numerosi fallimenti e contraddizioni, insieme a fotografie d'archivio e testimonianze personali che attestano la grandezza originaria dell'edificio e il suo eventuale crollo.

Originariamente concepito come monumentale showroom per le emergenti industrie petrolifere e minerarie del Paese, El Helicoide fu costruito tra il 1956 e il 1961 e avrebbe dovuto essere il centro commerciale più grande e all'avanguardia delle Americhe.

Fu costruito nel centro-sud di Caracas su una collina rocciosa che fu prima rasa al suolo in sette livelli a forma di elicoide, o spirale. La collina scolpita è stata poi ricoperta di cemento, creando due spirali interconnesse con due chilometri e mezzo di rampe veicolari dove gli automobilisti potevano parcheggiare davanti ai negozi di loro scelta. La struttura di 645.834 metri quadrati avrebbe ospitato 300 negozi di lusso, otto cinema, un hotel e un eliporto, oltre a molte altre comodità per i consumatori.

Con un costo di 10 milioni di dollari (equivalenti a 90 milioni di dollari di oggi), El Helicoide sarebbe stato dotato della tecnologia dell'epoca, tra cui circuiti televisivi chiusi e ascensori austriaci personalizzati ad alta velocità che non sono mai usciti dalle loro casse e sono stati saccheggiati. La sua cupola geodetica - la prima ispirata al famoso progetto di Buckminster Fuller a essere installata al di fuori degli Stati Uniti - è stata conservata per 20 anni prima di essere montata in uno dei numerosi progetti di recupero falliti dell'edificio.

Destinato a diventare il simbolo di una Caracas ultramoderna e di un Venezuela in rapido sviluppo, El Helicoide fu largamente ammirato per le sue dimensioni e la sua forma audace: la struttura fu protagonista della mostra Roads del 1961 del MoMA sulle autostrade come nuova forma di architettura (con El Helicoide che originariamente combinava i trasporti con un centro espositivo e commerciale) e apparve sulle copertine delle principali riviste internazionali.

Tuttavia, mentre le foto dei suoi straordinari modelli facevano il giro del mondo, il cantiere di Caracas si stava fermando. Dopo la caduta del dittatore Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), gli architetti dell'edificio - Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger e Dirk Bornhorst - furono sospettati di aver ricevuto aiuti finanziari dal regime militare. Sebbene non sia mai stata documentata o provata, questa accusa è stata utilizzata dal governo democratico entrante, che si è rifiutato di garantire i crediti internazionali necessari per terminare la struttura.

Ne nacque un complicato contenzioso tra l'impresa di costruzione, i proprietari dei negozi (una forma inedita di raccolta fondi) e lo Stato. Pare che persino Nelson Rockefeller, che aveva diverse attività in Venezuela (prima fra tutte la Creole Petroleum Corporation, che per diversi anni è stata la più importante produttrice di petrolio al mondo), si sia interessato all'acquisto di El Helicoide, ma la burocrazia lo rese impossibile. L'impresa di costruzioni fallì e tutti i lavori dell'edificio cessarono nel 1961, a un anno dal suo completamento. Lasciato in cemento grezzo, seguirono anni di abbandono. Nel 1975, la struttura passò nelle mani dello Stato.

El Helicoide è circondato da baraccopoli, localmente note come barrios, in particolare quelli di San Agustín del Sur. Come molti altri barrios che oggi rappresentano più della metà dell'ambiente edificato di Caracas, questa comunità è nata come baracche costruite da immigrati rurali a metà del XIX secolo, crescendo in modo esponenziale dopo la scoperta del petrolio nel 1918 e la modernizzazione industriale di Caracas iniziata alla fine degli anni Trenta.

La costruzione dell'edificio coincise con gli ampi progetti statali creati per demolire questi insediamenti abitativi informali dell'epoca e giocò un ruolo cruciale nella pianificazione urbana della Caracas di metà secolo. In quanto tale, la forma futuristica di El Helicoide negli anni Cinquanta incarnava il drammatico contrasto tra una modernizzazione alimentata dal petrolio, concepita per spingere il Paese da un'economia semi-feudale a una potenza industriale del XX secolo, e le enormi disuguaglianze sociali su cui si reggeva questo processo. Queste disparità, che hanno tenuto l'80% dei venezuelani nella miseria, hanno spianato la strada alla Rivoluzione bolivariana di Hugo Chávez.

Se questo sedicente socialismo avesse mantenuto le sue promesse, gli abitanti dei barrios avrebbero avuto alloggi e condizioni di vita adeguate. Invece, San Agustín del Sur è oggi considerata una delle baraccopoli più pericolose di Caracas. I suoi abitanti hanno sofferto le diverse fasi di El Helicoide, a partire da quando sezioni della comunità sono state rase al suolo per far posto all'edificio; proseguendo con la "Grande Occupazione" del 1979-1982, quando 10.000 persone sono rimaste nell'edificio per tre anni in condizioni terribili; e sopportando dal 1985 un diverso tipo di minaccia, quando la polizia di intelligence (allora DISIP, oggi SEBIN) ha ottenuto ufficialmente un contratto di affitto di 15 anni per i due livelli inferiori dell'edificio, dove si trovano le celle dei prigionieri.

Sebbene abbia ospitato prigionieri politici fin dall'inizio di quest'ultima occupazione, il ruolo di El Helicoide come prigione a spirale e centro di tortura è diventato pubblicamente visibile dopo le massicce proteste del 2014 e del 2017, quando centinaia di studenti sono stati prelevati e trattenuti illegalmente, alcuni per mesi e persino anni.

Le autorità venezuelane hanno a lungo negato casi di tortura. Ad esempio, nel maggio 2018 il procuratore generale del Venezuela Tarek Saab , parlando con la CNN Espanol, ha respinto le affermazioni dei prigionieri su torture, estorsioni e minori detenuti all'interno del centro.

Quest'anno, mentre il governo Maduro è stato sempre più messo all'angolo dall'Assemblea nazionale e dalle potenze internazionali che stanno dichiarando illegittimo il suo secondo mandato, la repressione governativa si è brutalmente concentrata sui barrios di Caracas. I loro abitanti, un tempo fieri seguaci di una Rivoluzione Bolivariana che dava loro speranza e dignità, sono stati i più colpiti dal suo fallimento. Ora combattono contro le forze armate ufficiali di un governo che pretende di proteggerli, mentre colpiscono le loro comunità con violente incursioni notturne lontano dalle telecamere e dai social media.

Un tempo salutato come l'aspirante icona della frenetica modernità venezuelana, la spirale discendente di El Helicoide rappresenta purtroppo il crollo di un sogno nazionale costruito su divisioni sociali insostenibili.

Si può solo sperare che sia il Paese che l'edificio si risollevino dalla situazione attuale e affrontino le sfide di un Paese le cui vaste riserve di petrolio racchiudono ancora un potenziale inespresso. Perché ciò accada, è necessario rendere giustizia ai prigionieri politici del Paese, ma anche alle sue sempre presenti masse di poveri urbani.

Fonte: edition.cnn.com