- Ekki, bugie e video - un dramma criminale "Wilsberg" sulle notizie false

Le foto possono mentire. Questa dolorosa esperienza tocca a Ekki (Oliver Korittke), il migliore amico di Wilsberg, all'inizio di questo episodio della serie televisiva crime "Wilsberg" (Sabato, 8:15 PM). In questo episodio, incentrato su cyberbullismo, odio online e fake news, il titolo è "Tutto bugia".

Pochi istanti dopo che Ekki ha scherzato con l'antiquario e investigatore privato (Leonard Lansink) al mercato settimanale di Münster su un banchetto di caviale e champagne, viene improvvisamente aggredito da un uomo che si sente rovinato dall'ufficio delle tasse. Ne segue una colluttazione - con i telefoni degli spettatori pronti a catturare il momento. Un video che dà l'impressione che Ekki, che si difende solo, sia un violento teppista contro i deboli della società, si diffonde rapidamente su internet.

Un medico con il complesso del salvatore

L'incidente catapulta l'investigatore privato Wilsberg in un caso pieno di diffamazione e campagne. Chi vuole aiutare diventa vittima. Il male si nasconde su internet, dove un portale vende teorie del complotto e invenzioni crude come se fossero verità. Dopo la menzogna, la gelosia gioca un ruolo importante in questa storia criminale piuttosto semplice.

Le menzogne del portale colpiscono anche il dottor Britta Lüders (Brigitte Zeh) - un medico con il complesso del salvatore che ospita persone senza fissa dimora e aiuta i tossicodipendenti a superare la loro dipendenza. Uno dei suoi ex pazienti sembra essersi rivoltato contro di lei. Ha avviato una campagna contro il dottore in rete con storie inventate e maligne, che sembra aver acquisito vita propria. Wilsberg non ci mette molto a decidere di aiutare la dottoressa attraente e simpatica. Ma quando vuole affrontare l'uomo, lo trova morto sulla sua scrivania.

Chi tira i fili?

Wilsberg, alla ricerca dell'assassino e della verità, incontra quindi una serie di sospetti: c'è il homeless irascibile Paul Schlachter, che non sopporta che si parli male del dottore che ammira. C'è anche l'iniziatore losco del portale di pseudo-rivelazioni, Beiderbeke (Andreas Pietschmann). E i suoi due dipendenti - uno semplice, l'altro astuto - hanno qualcosa da nascondere? E chi è che tira i fili dietro le quinte?

L'argomento dell'odio su internet ha potenziale. Tuttavia, la squadra di "Wilsberg" rimane in superficie e schematizza i meccanismi. Ad esempio, è piuttosto inverosimile che i personaggi siano sempre affrontati da una folla di passanti con i telefoni pronti a catturare ogni loro movimento, che poi passano le immagini a "Beiderbeke News".

Il pubblico può fare affidamento sul valore di intrattenimento delle amate figure criminali: come al solito, il poliziotto Overbeck (Roland Jankowsky) si rende ridicolo - questa volta di fronte a tutto il World Wide Web. In un mix di deluso poliziotto e cittadino arrabbiato, diventa l'influencer "Ovinator" e si lascia trasportare dai like e dai clic.

apparizione speciale di Oliver Welke

Alla fine, diventa persino una celebrità televisiva riformata: il nativo di Bielefeld Oliver Welke invita l'investigatore di Münster alla sua "heute-show" - con una sorpresa apparizione autentica. Ma prima che ciò accada, Wilsberg e i suoi amici devono smascherare un assassino.

Non ci giro intorno, la rapida diffusione del video ingannevole su Ekki ha causato danni significativi alla sua reputazione. Nonostante il nobile lavoro del dottore, è diventata un bersaglio dell'odio online a causa di storie inventate, e non sembra essere l'unica persona che affronta questo problema.

Leggi anche: