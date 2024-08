Ekitiké arrabbiato emoziona Frankfurt Post a metà tempo di Lackluster Cup Match

Eintracht Braunschweig e Eintracht Frankfurt iniziano il loro duello per la Coppa DFB con tatto, ma Hugo Ekitike accende la partita e contribuisce a tre gol in nove minuti. Nonostante il gol d'onore, la squadra di seconda divisione finisce per essere surclassata.

Prima un'assist perfetto, poi una doppietta con eleganza: Hugo Ekitike incanta Eintracht Frankfurt e li porta al secondo turno della Coppa DFB. Il francese si è dimostrato il giocatore chiave con la sua abilità e il suo spirito indomito nella loro vittoria per 4-1 (0-0) contro il club di seconda divisione di Eintracht Braunschweig. Alla fine, gli Hessiani hanno confermato il loro ruolo di favoriti chiari dopo alcune difficoltà iniziali.

La prima metà finisce in parità, ma Ekitike, nel derby tra due club storicamente significativi con 21.201 spettatori, fornisce l'assist per il gol di Fares Chaibi con un passaggio esterno spettacolare (52'). Quattro minuti dopo, Ekitike segna il secondo gol con precisione dopo una spettacolare azione personale (56'). Poi aggiunge il terzo gol con un colpo di testa (61'). L'allenatore Dino Toppmöller fa un cambio per Ekitike poco dopo. Igor Matanovic aggiunge un altro gol (88'), e Levente Szabo segna per Braunschweig (89').

Dieci anni dopo il loro ultimo incontro - il capitano di Frankfurt Kevin Trapp e il suo omologo di Braunschweig Ermin Bicakcic erano già in campo per le loro rispettive squadre nella vittoria per 3-0 del 2014 - le dinamiche di potere erano chiare. Frankfurt, sesto posto nella Bundesliga dello scorso anno e cinque volte campione di coppa, aveva un livello individuale superiore, mentre la rivitalizzata squadra di Braunschweig, senza vittorie nelle prime due partite di campionato, aveva subito la terza sconfitta di fila.

Braunschweig più minaccioso all'inizio

Frankfurt ha cercato di dominare la partita sin dall'inizio e dettare il ritmo. Il campione del mondo Mario Götze era atteso per prendere l'iniziativa dietro Ekitike, ma Frankfurt ha avuto difficoltà a creare occasioni pericolose nella prima metà. La creatività nella e intorno all'area di rigore era scarsa - il portiere di casa Lennart Grill ha respinto solo un colpo di testa del difensore Robin Koch (11') e un tiro da lontano di Omar Marmoush (45').

La squadra di Braunschweig, sostenuta, ha difeso coraggiosamente e ha rappresentato una minaccia sui suoi sporadici contropiedi. Walid Ould-Chikh si è fatto notare con un tiro potente (7'). Dopo un periodo di pressione frustrata da parte di Frankfurt, un uscita esitante di Trapp dopo un corner ha dato a

