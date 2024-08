- Ehlers/Wickler: Ora a casa, ma non ancora in vacanza

Dopo un periodo di oltre tre settimane, Nils Ehlers e Clemens Wickler sono infine tornati alle loro case. In una serata di domenica, questi acclamati atleti di beach volley hanno fatto ritorno a Hamburg dopo aver mancato la vittoria nella finale dell'EM a L'Aia. "È stato un viaggio incredibile," ha dichiarato Ehlers.

Innanzitutto, hanno vissuto due settimane di Giochi Olimpici a Parigi, che si sono conclusi con una medaglia d'argento duramente conquistata. Poi, una settimana fa, hanno accompagnato la squadra olimpica tedesca a Colonia prima di recarsi nei Paesi Bassi per l'EM. Purtroppo, la coppia ha mancato nuovamente la vittoria in finale, proprio come aveva fatto otto giorni prima. Tuttavia, il riposo e la pausa sono in arrivo, anche se solo per un po'.

Da giovedì a domenica, parteciperanno al loro own city, Hamburg, al Beach Pro Tour Elite Tournament, che si terrà nello Stadium del Tennis a Rothenbaum. La settimana successiva, difenderanno il loro titolo ai Campionati Germanici a Timmendorfer Strand. Solo allora, potranno finalmente rilassarsi.

Nessuna motivazione necessaria

"Le ultime due competizioni non richiederanno molta motivazione," ha garantito il 29enne Wickler. "L'evento di casa a Rothenbaum è quello che abbiamo atteso per tutto l'anno. Timmendorf è anche un evento eccezionale, non c'è bisogno di spingersi per quello." Il momento in cui una pausa dal beach volley e le vacanze sono necessarie "probabilmente si presenterà rapidamente dopo Timmendorf."

Ehlers e Wickler sono attesi come contendenti per il torneo di Hamburg. Con i campioni olimpici svedesi, David Ahman e Jonatan Hellvig, fuori gioco per infortunio, i bronzo olimpici norvegesi, Anders Mol e Christian Sorum, parteciperanno invece, avendo optato per non partecipare all'EM.

La stella di Hamburg: Laura Ludwig

Tra le donne, le nuove campionesse europee, Svenja Mueller e Cinja Tillmann, sono le favorite, a condizione che Svenja Mueller si rimetta dalla sua malattia. La 23enne è tornata malata da L'Aia.

Tuttavia, l'attenzione sarà su Laura Ludwig, campionessa olimpica di Rio. Per lei, il torneo di Hamburg segnerà la fine della sua carriera internazionale. Successivamente, parteciperà ai Campionati Germanici a Timmendorf insieme alla sua partner, Louisa Lippmann (29). Dopo di che, come Ludwig aveva annunciato dopo la loro eliminazione prematura alle Olimpiadi di Parigi, è tutto finito.

"Adesso va tutto bene," ha sottolineato a Hamburg. "È stato un viaggio incredibile, vent'anni di vita e amore, che continuerò a fare." Vuole rimanere connessa al suo sport. "Farò tutto il possibile per rimanere rilevante nel beach volley e continuare lo sport," ha dichiarato. "Voglio trasmettere la mia esperienza e canalizzare la mia energia in esso."

Ma prima, il torneo di Hamburg li aspetta. "Vogliamo accendere il campo," ha dichiarato Ludwig. "Questi sono i nostri ultimi due

Leggi anche: