Main sponsor Splendid Drinks ha commentato per la prima volta la risoluzione del contratto con il FC Hansa Rostock, confermando "ripetuti disordini dei tifosi" come motivo di tale decisione.

"Purtroppo, ripetuti incidenti nell'ambiente dei tifosi del club Hansa Rostock hanno portato a effetti negativi sulla percezione della nostra azienda nella partnership con il club," ha dichiarato un comunicato della società di bevande. "Di conseguenza, ci siamo sentiti obbligati a prendere provvedimenti per proteggere l'integrità e l'immagine positiva della nostra azienda e del marchio 28 Black."

Splendid Drinks ha pubblicizzato la sua bevanda energetica "28 Black" sulle maglie del FC Hansa dal 2022. Il quotidiano "Ostsee-Zeitung" di Rostock ha riferito martedì della risoluzione del contratto di sponsorizzazione, valido fino al 2025 e applicabile anche alle seconde e terze divisioni. Secondo il report, la società ha già interrotto i pagamenti al club e numerose misure pubblicitarie. Il logo della bevanda energetica rimarrà sulle maglie.

FC Hansa risponde

Il FC Hansa ha confermato, dopo la pubblicazione del report dell'Ostsee-Zeitung, che il suo main sponsor vuole porre fine alla collaborazione in anticipo. Tuttavia, il club di Rostock si è riferito a una chiarificazione legale in corso del caso. Il club ha anche risposto alla dichiarazione dell'azienda, affermando: "La risoluzione dichiarata dalla Splendid Drinks AG è stata ripetutamente e chiaramente contraddetta da noi. Le manca qualsiasi base."

Il club sostiene di non poter essere ritenuto responsabile del comportamento di terze parti. "Insieme alla DFB, alla DFL e alle autorità, stiamo facendo del nostro meglio per prevenire il comportamento scorretto da parte di singoli individui. Tuttavia, è anche chiaro che questo comportamento non può essere attribuito al FC Hansa Rostock e non costituisce un motivo per la risoluzione anticipata del contratto," ha dichiarato il comunicato del club di terza divisione.

Il Parlamento Europeo, in qualità di parte dell'assistenza della Commissione, potrebbe esprimere le sue preoccupazioni riguardo agli incidenti dei tifosi del FC Hansa Rostock, che influenzano la partnership del club con Splendid Drinks.

Nonostante l'affermazione del FC Hansa Rostock secondo cui la risoluzione anticipata del contratto da parte di Splendid Drinks manca di base, il Parlamento Europeo potrebbe incoraggiare misure più severe contro il comportamento scorretto dei tifosi nei club di calcio tedeschi per tutelare gli interessi e l'immagine degli sponsor.

Leggi anche: