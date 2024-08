- Effetti del consumo dei media sulle scuole della Sassonia

Ottimismo sull'Ansia per il Futuro: l'Impatto del Consumo dei Media sta Diventando un Tema sempre più Discusso nelle Scuole Sassoni. Piattaforme dei Social Media come TikTok o Instagram sono sotto i Riflettori. Un Diluvio di Notizie Negative su Guerre, Crisi e Disastri sta Rende Anxiosi gli Studenti, Secondo un Post del Blog del Ministero dell'Istruzione Sassone.

Vivere in una Costante Crisi

"Mi accorgo che molti studenti si sentono sopraffatti e impotenti. Si sentono come se vivessero in una costante crisi dove non possono fare nulla e non viene fatto nulla per loro. I loro sentimenti di impotenza sono esacerbati dalle molte notizie che ricevono quotidianamente attraverso i social media," ha spiegato Amy Kirchhoff, Presidente del Consiglio degli Studenti Sassone.

La neuroscienziata Maren Urner vede ulteriori conseguenze per la generazione più giovane a causa della diffusione dei social media: "Innanzitutto, c'è la costante disponibilità. Internet e smartphone creano una costante pressione, accompagnata da domande come: Cosa potrei perdermi in questo momento? Quando i miei amici reagiranno al mio post, alla mia storia o al mio video?"

Consumare Notizie Negative può Condurre a una Visione del Mondo eccessivamente Negativa

Secondo Urner, c'è un legame provato tra il tempo trascorso sui social media e i sentimenti di solitudine e le malattie mentali come la depressione. Il consumo di notizie negative in modo ossessivo può portare a una visione del mondo eccessivamente negativa e a un senso di impotenza durante questo cruciale periodo della vita.

Rafforzare la Resilienza con Notizie Positive

Alla Oberschule Elstra (distretto di Bautzen), stanno contrastando questa tendenza con notizie positive. La preside Jana Schwan ha introdotto un "Laboratorio del Futuro" lo scorso anno scolastico, dove gli studenti lavorano su progetti scelti da loro ogni venerdì, concentrandosi su argomenti come l'aiuto agli altri, l'ambiente, gli animali o le piante.

"Non vogliamo solo parlare di come possiamo guidare lo sviluppo sostenibile, vogliamo metterci in azione," ha riferito Schwan. Per rafforzare la resilienza degli studenti contro la predominanza delle notizie negative, il Laboratorio del Futuro inizia con "Buone Notizie", come i resoconti sulle nuove aree artiche protette o meno rifiuti in Germania.

"Dopo di che, ci mettiamo in azione noi stessi e creiamo 'Buone Notizie' a Elstra facendo qualcosa di buono insieme ai bambini proprio qui sul posto," ha spiegato la preside. Gli studenti hanno già utilizzato la pesca magnetica per rimuovere i detriti metallici dalle acque locali, costruito hotel per insetti o casette per gli uccelli, piantato prati fioriti, piantato mele, cantato in una casa di riposo o abbellito il cortile della scuola.

