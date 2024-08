- Effenberg sottolinea la necessità di rafforzare ancora una volta la difesa del Bayern Monaco.

Seguendo una campagna senza titolo, riconquistare la supremazia richiede una maggiore stabilità difensiva, secondo Stefan Effenberg. "Il Bayern ha subito 45 gol nella Bundesliga lo scorso anno, che non è un segno di stabilità. Non si può vincere un campionato con così tanti gol subiti", ha scritto Effenberg in un articolo per t-online.

Effenberg spera che Vincent Kompany riconosca questo problema e lo affronti. Al cuore della difesa, una formazione solida e una fiducia costante nei giocatori sono essenziali per creare una base forte. Purtroppo, c'è stata una rotazione eccessiva sotto Thomas Tuchel lo scorso anno, sollevando dubbi sulla sicurezza necessaria.

Aspettativa e Mistero

Min-jae Kim (27) e Dayot Upamecano sembrano essere i primi scelta. Effenberg sottolinea le prestazioni di Upamecano per la Francia, approvando la fiducia incondizionata del_CT_ Didier Deschamps in lui. Questo è in contrasto con la mancanza di fiducia ricevuta da Julian Nagelsmann e Tuchel a Monaco. Pertanto, un trasferimento di Jonathan Tah non sembra plausibile per Effenberg, dati i meriti di Kim e Upamecano.

Il giocatore tedesco con più presenze di tutti i tempi, Lothar Matthäus, non capisce la decisione del Bayern di vendere Matthijs de Ligt (25) al Manchester United. Matthäus, ora 63 anni, non avrebbe preso una decisione del genere. De Ligt si è dimostrato il difensore centrale più affidabile negli ultimi due anni. Nel frattempo, Upamecano ha avuto alcune difficoltà, e Kim ha lottato nella seconda metà della scorsa stagione. Secondo Matthäus, un campionato o un titolo della Champions League non sarebbe vinto con Eric Dier, che manca della qualità necessaria. Il nuovo acquisto, Hiroki Ito, ha giocato principalmente come parte di un terzetto difensivo a Stoccarda.

Effenberg crede che affrontare l'instabilità difensiva del Bayern potrebbe migliorare significativamente le loro possibilità di riconquistare la supremazia, dati i molti gol subiti lo scorso anno. Dopo aver sperimentato la rotazione sotto Thomas Tuchel, una difesa più costante potrebbe essere cruciale per raggiungere la stabilità necessaria sotto Vincent Kompany.

