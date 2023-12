Edoardo Mortara vince il controverso Premio di Hong Kong

Il pilota della Venturi aveva inizialmente raggiunto la bandiera a scacchi in seconda posizione, ma al vincitore provvisorio Sam Bird è stata inflitta una penalità di cinque secondi per un alterco precedente.

Il pilota dell'Envision Virgin ha festeggiato in sordina al traguardo, sapendo che era in corso un'indagine. I commissari di gara hanno trascorso più di quattro ore a deliberare la decisione prima di annunciare finalmente il risultato.

In lotta per la testa della corsa prima dell'ultimo giro, Bird ha urtato il retro del leader della gara Andre Lotterer, causando al pilota di Techeetah una foratura.

Con Lotterer fuori gara, Bird ha potuto conquistare quella che riteneva essere la sua seconda vittoria della stagione.

"Ho cercato di passare all'interno e Andre [Lotterer] si è difeso in ritardo", ha detto Bird quando gli è stato chiesto del contatto. "È un vero peccato e il mio cuore va a lui".

Lotterer è stato molto meno diplomatico sul modo in cui si è conclusa la sua gara, definendo la mossa "disgustosa".

"Se lo lasciano fare, non so cosa stiamo facendo là fuori. Non so cosa avrei potuto fare di diverso", ha detto dopo la gara, ancora visibilmente arrabbiato.

"La gara è stata corretta fino a quel momento, ma questa è una mossa disgustosa. Non è proprio il modo in cui si dovrebbe correre. Ho perso grazie a lui".

La gara è stata molto drammatica, con otto vetture che non sono riuscite a terminare. Il precedente leader del campionato Jerome d'Ambrosio è stato uno di quelli a subire una bandiera rossa dopo essere stato coinvolto in una collisione.

Lucas di Grassi e Robin Frijns sono stati infine confermati sul podio, rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Non è la prima volta che una gara di Formula E finisce tra le emozioni. Durante l'ultima gara di Formula E in Messico, di Grassi ha superato il leader della corsa Pascal Wehrlein quando la sua batteria si è scaricata sul traguardo.

La vittoria ereditata da Mortara è la sua prima in Formula E e anche la prima del suo team Venturi nella serie.

Nonostante la sesta posizione, Bird è ancora in testa alla classifica piloti per un punto.

