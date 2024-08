- Edeka suggerisce di evitare il sostegno per AfD: "Scegliere il blu non è una decisione saggia"

Edeka si rafforza prima delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia. La catena di supermercati pubblica un forte comunicato sul "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e sui social media. L'annuncio, intitolato "Perché Edeka non opta per il blu", fa riferimento all'AfD, che ha utilizzato il blu come simbolo di partito sin dalla sua fondazione.

L'annuncio presenta un'ampia gamma di frutta e verdura come cetrioli, broccoli, banane, ciliegie e fragole. Il testo recita: "La sezione di frutta e verdura è un'esplosione di colori. La natura ci ha insegnato che il blu non è la migliore opzione. In Germania, i blu rappresentano già il maggiore rischio per una società diversificata."

In altre notizie di questa settimana, l'Associazione del Commercio Tedesco (HDE) ha espresso le sue preoccupazioni. Il presidente Alexander von Preen ha invitato tutti a votare per i partiti democratici. "Posso solo consigliare a tutti i giocatori di evitare di spostare le norme sociali verso l'esclusione e l'odio. Questa strada porta la società e l'economia verso un vicolo cieco, non verso un futuro positivo", ha espresso.

Critica dei commenti di Höcke sull'imprenditoria

L'HDE reports che attualmente ci sono circa 120.000 posti di lavoro nel commercio vacanti. "Da dove usciranno questi dipendenti se i politici che promuovono l'esclusione e la separazione prenderanno il potere?" si è chiesto von Preen. Ha condannato l'AfD come pericolosa e irresponsabile: "Con Björn Höcke, una delle figure di spicco dell'AfD, ha nuovamente esposto il suo desiderio di insolvenza verso le aziende a conduzione familiare che sostengono un movimento per la diversità nella società e nell'economia".

Von Preen si riferisce alla campagna "Fatto in Germania - Fatto dalla diversità" avviata da oltre 40 imprenditori tedeschi in connessione con le elezioni. Tra i partecipanti ci sono la catena di drogherie Rossmann, il produttore di motoseghe e attrezzature per il giardinaggio Stihl, il conglomerato alimentare Pfeifer & Langen, il produttore di elettrodomestici Vorwerk e lo specialista dell'audio Sennheiser. Il candidato principale dell'AfD nella Turingia, Höcke, ha criticato la campagna durante un evento elettorale del fine settimana a Sömmerda come ipocrisia, dicendo: "Spero che queste aziende incontreranno serie difficoltà economiche".

Il presidente della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), Siegfried Russwurm, ha anche criticato l'AfD. Teme che l'aggressiva xenofobia dell'AfD peggiorerà la carenza di manodopera specializzata in Germania. Una presenza dell'AfD nel governo danneggerebbe gravemente l'economia e il benessere nella Germania orientale. Il partito si spaccia falsamente per la voce delle piccole e medie imprese locali.

Le elezioni si terranno domenica in Sassonia e Turingia. Secondo i sondaggi attuali, l'AfD è intorno al 30% in entrambi gli stati.

