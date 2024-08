Edeka scoraggia il sostegno all'AfD

Edeka ha fatto il suo ingresso in politica pochi giorni prima delle prossime elezioni statali in Sassonia e Turingia. La catena di supermercati si sta schierando contro il voto per l'AfD in inserzioni a tutta pagina sui quotidiani "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" e sui social media. Nel loro annuncio, affermano: "Il blu non è un'opzione da Edeka", riferendosi al colore del partito dell'AfD.

L'annuncio presenta una varietà di frutta e verdura come cetrioli, broccoli, banane, ciliegie e fragole. Il testo recita: "Il reparto di frutta e verdura è un'esplosione di diversità. L'evoluzione ci ha insegnato che il blu non è la scelta migliore. In Germania, i blu rappresentano già la maggiore minaccia per una società diversificata".

La Federazione del Commercio Tedesco (HDE) è entrata anch'essa nella campagna elettorale questa settimana. Il suo presidente, Alexander von Preen, ha chiamato a votare per i partiti democratici. Ha messo in guardia contro uno spostamento della società verso l'esclusione e l'odio, sostenendo che ciò avrebbe portato a un futuro negativo perboth società ed economia.

"Hoecke svela il suo vero volto"

Il settore del commercio ha attualmente circa 120.000 posti di lavoro vacanti, secondo l'HDE. Von Preen si è chiesto da dove verrebbero questi lavoratori se i politici esclusivisti e isolazionisti prendessero il potere. Ha descritto l'AfD come pericolosa e irresponsabile, sostenendo che Björn Höcke, una delle figure di spicco dell'AfD, aveva nuovamente mostrato il suo vero volto augurando la bancarotta alle aziende familiari che promuovono la diversità nella società e nell'economia.

Von Preen si riferisce a una campagna sostenuta da oltre 40 imprenditori tedeschi, tra cui Rossmann, Stihl, Pfeifer & Langen, Vorwerk e Sennheiser, intitolata "Made in Germany - Made by Diversity". Secondo MDR, il candidato principale dell'AfD in Turingia, Höcke, non apprezza questo approccio. Ha apparentemente definito la campagna "ipocrisia" durante un evento elettorale a Sommerda, in Turingia, augurando gravi problemi economici a queste aziende.

Non solo il settore del commercio, ma anche quello della produzione teme che l'AfD danneggerà l'economia tedesca. Il presidente del BDI, Siegfried Russwurm, ha dichiarato che l'aggressiva xenofobia dell'AfD peggiorerebbe il problema esistente della carenza di manodopera specializzata in Germania. Un coinvolgimento dell'AfD nel governo danneggerebbe gravemente l'economia e la prosperità nella Germania orientale. Il partito si presenta falsamente come la voce delle piccole e medie imprese locali.

Le elezioni si terranno domenica in Sassonia e Turingia. Gli ultimi sondaggi mostrano l'AfD around 30% in entrambi gli stati.

