- Ed Westwick si e' sposato.

Lo scorso venerdì, l'attore di "Gossip Girl" Ed Westwick (37) ha dato ai suoi 11 milioni di follower su Instagram un'anticipazione del suo prossimo matrimonio. Ha pubblicato foto di sé e della sua compagna Amy Jackson (32) mentre viaggiavano su un jet privato per l'Italia. "Andiamo a sposarci, amore!" ha scritto sotto il post. Sembra che la coppia abbia ora suggellato il loro amore.

L'attore di "Gossip Girl" Ed Westwick dice "Ti sposerò"

Westwick ha caricato una foto di sé e della sua sposa il 25 agosto. L'attore indossa un completo bianco, camicia bianca e pantaloni neri. Jackson è stupenda in un semplice ma elegantes abito bianco senza spalline con lungo strascico, stringendo un bouquet di rose bianche. Lo sposo indossa anche una rosa all'occhiello. La didascalia dice "La nostra avventura sta appena iniziando", accompagnata da un emoji di un anello di fidanzamento.

Westwick e Jackson hanno iniziato i festeggiamenti per il loro matrimonio sulla Costiera Amalfitana con una cena per gli amici e la famiglia. La coppia è insieme dal 2021. Nel gennaio 2024, il "Gossip Girl" ha chiesto la mano di Jackson su un ponte sospeso nella località svizzera di Gstaad, circondata da montagne innevate. Il figlio di Jackson, Andreas, affettuosamente chiamato Dre, si è unito alla famiglia dalla sua precedente relazione con un businessman britannico.

In "Gossip Girl", la serie televisiva per teenager, Westwick ha interpretato il personaggio di Chuck Bass in 117 episodi dal 2007 al 2012.

Dopo aver condiviso il loro viaggio romantico sui social media, Westwick e Jackson hanno continuato i festeggiamenti per il loro matrimonio con un volo di ritorno a casa, godendo del comfort di un jet privato. Dopo le loro incantevoli nozze italiane, i neo-sposi non vedono l'ora di iniziare il loro viaggio di nozze.

Leggi anche: