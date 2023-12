Ed Sheeran racconta che alla moglie è stato diagnosticato un tumore durante la gravidanza

In un diario - fotografato da Annie Liebowitz e pubblicato mercoledì sul Twitter di Sheeran - per annunciare il suo nuovo album, il cantautore britannico ha raccontato che una serie di eventi all'inizio dello scorso anno hanno cambiato la sua vita, la sua salute mentale e il suo modo di vedere la musica e l'arte.

"Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, e che non c'era modo di curarlo fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e io mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di autore di canzoni", ha scritto Sheeran.

L'imprenditore musicale Jamal Edwards è morto nel febbraio dello scorso anno all'età di 31 anni e il suo ultimo post su Instagram è stato un messaggio di compleanno per Sheeran, suo "fratello".

"Shape of You", la canzone di successo di Sheeran del 2017, ha portato il musicista in tribunale l'anno scorso, accusato di aver plagiato la canzone "Oh Why" dell'artista grime Sami Switch. Ha vinto la causa nell'aprile del 2022.

"Ero in preda alla paura, alla depressione e all'ansia", ha continuato l'artista. "Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, cercando ma non riuscendo a prendere aria".

Ha aggiunto di aver trascorso un decennio "cercando di scolpire l'album acustico perfetto", ma nel corso di una settimana ha sostituito tutto quel lavoro con i suoi "pensieri più profondi e oscuri".

Sheeran ha detto che il suo nuovo album, "Subtract", che uscirà il 5 maggio, sta "aprendo la botola della mia anima".

"Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente. Sto semplicemente pubblicando qualcosa di onesto e fedele al punto in cui mi trovo nella mia vita adulta", ha aggiunto.

Il musicista ha annunciato la nascita della sua seconda figlia a maggio su Instagram, scrivendo che lui e Seaborn erano "innamoratissimi di lei e al settimo cielo per essere una famiglia di 4 persone".

Non ha commentato ulteriormente le condizioni della moglie.

