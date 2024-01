Ed Sheeran annuncia un nuovo tour con i simboli matematici

Il cantante e cantautore ha annunciato un tour nordamericano, intitolato "+ - = ÷ x", pronunciato "The Mathematics Tour".

Sheeran ha pubblicato un minuto di teaser per il tour in cui è seduto in una classe di matematica, mentre un insegnante prende la lavagna per risolvere un problema.

È la prima volta in quasi cinque anni che Sheeran suonerà negli stadi degli Stati Uniti. Il tour prenderà il via la prossima estate ad Arlington, in Texas, il 6 maggio e proseguirà fino al 23 settembre a Inglewood, in California.

Sheeran si esibirà in 21 date in totale.

Per le esibizioni avrà diversi ospiti speciali, tra cui Cat Burns, Khalid, Russ, Dylan, Rosa Lynn e Maisie Peters.

Il tour segue l'album di Sheeran del 2021 "=".

Fonte: edition.cnn.com