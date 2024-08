- Economista ambientale: "La perforazione del gas deve essere accettata"

Date l'opposizione alla pianificata trivellazione di gas nel comune di Reichling vicino a Landsberg am Lech, l'economista ambientale Andreas Löschel del Ruhr University Bochum avverte contro il procedere senza il sostegno della popolazione locale. "Non si tratta solo della fattibilità economica del progetto. Se il consenso locale non c'è, non varrà la pena per le compagnie aprire l'area contro la volontà dei cittadini," ha detto in un'intervista con Bayerischer Rundfunk.

Nella ricerca di nuovi giacimenti di gas in Germania, la fattibilità economica è il fattore chiave, ha detto Löschel, dati i recenti cali dei prezzi del gas.

Preoccupazioni ambientali

L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha protestato contro il progetto piantando alberi e chiedendo un immediato arresto del progetto. Argomentano che è la strada sbagliata continuare a fare affidamento sul gas dannoso per il clima. Anche le iniziative dei cittadini locali esprimono preoccupazioni per la sicurezza dell'estrazione del gas.

Löschel ha dichiarato che tale trivellazione potrebbe essere molto sicura se vengono utilizzati rigorosi standard di sicurezza per prevenire, ad esempio, la contaminazione delle acque sotterranee. Ciò include la trivellazione di esplorazione e la valutazione del rischio.

I prezzi del gas sono crollati

L'invasione russa dell'Ucraina aveva fatto salire i prezzi del gas e intensificato la ricerca di fonti nazionali. Tuttavia, questa tendenza si è recentemente invertita, ha detto Löschel nel programma radiofonico Bayern 2 "Die Welt am Morgen". "I prezzi del gas sono diminuiti significativamente. Ci sono nuove scoperte di gas in tutto il mondo."

Si prevede che questa tendenza continuerà, rendendo questionable l'estrazione di gas in Germania. Gli importi sono più economici dell'estrazione nazionale. La Germania importa circa il 90% del suo gas, ad esempio attraverso i nuovi terminali GNL costruiti.

La società Genexco pianifica di iniziare la trivellazione di prova sul sito a Reichling nel prossimo futuro. La società sospetta depositi di gas a una profondità di circa 3.000 metri.

