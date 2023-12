Economia, tecnologia e affari: 6 esperti offrono le loro previsioni

Nel frattempo, alcuni economisti si erano preparati a una recessione, scoraggiati dagli alti prezzi al consumo e dagli utili aziendali non proprio eccellenti. In seguito agli sforzi di Jay Powell per contrastare l'inflazione, il tasso di prestito della Federal Reserve è attualmente al livello più alto degli ultimi 22 anni. I tassi ipotecari hanno sfiorato l'8%. Eppure, l'inflazione ha continuato a raffreddarsi dopo aver toccato un massimo di 40 anni l'anno scorso. Le aziende hanno continuato ad assumere e i consumatori a spendere. E non possiamo dimenticare il ChatGPT, che è esploso in popolarità e ha portato esperti e appassionati a chiedersi cosa significherà questa tecnologia per i posti di lavoro in tutto il mondo.

Per avere un'idea più precisa di cosa potrebbe riservarci il prossimo anno, abbiamo chiesto a diversi collaboratori di dirci come pensano al 2024 in relazione all'economia, all'intelligenza artificiale e alle imprese. Le opinioni espresse qui sono personali.

L'intelligenza artificiale aumenterà, aumentando i rischi

Johnny C. Taylor, Jr. è presidente e CEO di SHRM e autore di "Reset: A Leader's Guide to Work in an Age of Upheaval".

Johnny C. Taylor, Jr.

Nel 2024, il panorama aziendale sta subendo un cambiamento sismico, guidato dalla convergenza dell'intelligenza artificiale, da una società sempre più diversificata e dalla necessità di una forza lavoro globale resiliente.

L'intelligenza artificiale si sta trasformando da tecnologia esplorativa a motore aziendale essenziale in un momento critico. Il calo della produttività, la carenza di manodopera e la crescita dei salari hanno contribuito a rendere instabile il mercato del lavoro, generando incertezza economica. L'aumento del costo del lavoro può essere particolarmente problematico se non è accompagnato da una crescita commisurata della produttività, che può prosciugare i profitti o provocare l'inflazione.

L'utilizzo dell'IA può liberare tempo ed energia per i dipendenti, che possono così concentrarsi su compiti più importanti, il che sarà cruciale nel prossimo anno, quando i datori di lavoro cercheranno di aumentare la produttività senza aumentare i relativi costi del lavoro.

Tuttavia, per le aziende sarà fondamentale mitigare i rischi associati all'implementazione e al funzionamento dell'IA. Anche se promettente, l'IA può ereditare i pregiudizi esistenti, mettere a rischio i dati proprietari o diffondere ulteriormente il divario digitale se non viene utilizzata correttamente. Le aziende che impiegano l'IA nei loro luoghi di lavoro dovrebbero istituire solidi quadri etici, garantendo la trasparenza, la responsabilità e l'equità dei sistemi di IA.

Le aziende dovranno anche affrontare la sfida delle elezioni presidenziali del 2024, che minacciano di dividere ulteriormente una nazione fratturata. L'appello alla civiltà sul posto di lavoro risuona sullo sfondo di un clima politico conflittuale. In questa società eterogenea, trovare un terreno comune diventa cruciale per una forza lavoro coesa e può contribuire a promuovere la collaborazione. Le aziende dovranno assolutamente creare ambienti di lavoro inclusivi in cui le persone sentano di appartenere, a partire dalla promozione del rispetto reciproco in tutti i settori.

La creazione di una forza lavoro inclusiva e resiliente a livello globale, dotata di strategie innovative di IA, consentirà alle aziende di affrontare con successo le sfide e le incertezze del prossimo anno.

In crescita, ma non in fuga

Mark Zandi è capo economista di Moody's Analytics.

Mark Zandi

Gli investitori azionari sono sulla buona strada per un grande anno. I rendimenti per il 2023, incluso l'aumento dei prezzi delle azioni e dei dividendi, sono vicini al 15%. Si tratta di un risultato addirittura migliore di quello che avevo previsto all'inizio dell'anno.

Ma non contate su guadagni del genere l'anno prossimo, o in qualsiasi altro momento nel prossimo futuro. Un pianificatore prudente dovrebbe aspettarsi guadagni coerenti con i rendimenti storici di lungo periodo, che si avvicinano alla metà di quelli attuali.

L'economia ha evitato una recessione ampiamente prevista e il sollievo degli investitori sta facendo salire i prezzi delle azioni. Un anno fa, il consenso(che non includeva me) era che per sedare un'inflazione dolorosamente alta, la Federal Reserve avrebbe dovuto alzare i tassi d'interesse fino a quando l'occupazione non fosse scesa e la disoccupazione aumentata.

Ma non è andata così. Al contrario, l'inflazione è diminuita con l'attenuarsi delle conseguenze della pandemia, comprese le perturbazioni della catena di approvvigionamento e del mercato del lavoro, e con l'attenuarsi dell'impatto della guerra russa in Ucraina sui prezzi del petrolio e dei prodotti alimentari. La Fed ha smesso di alzare i tassi d'interesse e quando i responsabili politici saranno certi che l'inflazione si sta avvicinando al loro obiettivo, inizieranno a tagliare i tassi. Questo sarà il catalizzatore per il prossimo significativo rialzo dei prezzi delle azioni, anche se probabilmente non avverrà prima del prossimo anno.

Tuttavia, qualsiasi rialzo dei prezzi azionari sarà limitato dalle elevate valutazioni. I prezzi delle azioni sono elevati rispetto agli utili societari, la fonte ultima del valore di un titolo. Questo vale in particolare per alcuni titoli tecnologici ad alto rendimento, spinti dalla promessa dell'intelligenza artificiale (si pensi a Microsoft e Nvidia). Ma anche il resto del mercato azionario non è a buon mercato.

Naturalmente, la previsione dei prezzi delle azioni è un'attività intrepida. I prezzi potrebbero salire ulteriormente se l'euforia per l'intelligenza artificiale si rivelasse più reale del clamore. E i prezzi potrebbero essere più deboli se l'inflazione si dimostrasse più ostinata e la Fed impiegasse più tempo a tagliare i tassi o addirittura costringesse i policy maker ad aumentarli di nuovo.

L'incertezza crescente ci spinge a non cercare di temporizzare gli investimenti azionari o ad avere un orizzonte di breve termine. È meglio investire costantemente con un occhio al lungo periodo. E non aspettatevi che i rendimenti straordinari dell'ultimo anno continuino. Non lo faranno.

I sindacati possono mantenere alti i salari

Dana Peterson è capo economista di The Conference Board.

Dana Peterson

La rinnovata influenza dei sindacati in mercati del lavoro difficili potrebbe mantenere alti i salari fino al 2024 e oltre.

La rapida crescita dei salari e la dilagante carenza di manodopera sono stati i fattori chiave che hanno stimolato l'inflazione negli Stati Uniti durante la pandemia. Quando i lavoratori hanno abbandonato i posti di lavoro a bassa retribuzione per quelli più remunerativi e le imprese hanno aumentato i compensi per attirare e trattenere i lavoratori, i salari sono saliti a livelli che non si vedevano da decenni. I salari più alti, i bassi tassi di interesse e l'eccesso di risparmio derivante dagli assegni di stimolo hanno contribuito ad alimentare la spesa dei consumatori che ha ulteriormente alimentato l'inflazione. Grazie all'aumento dei prezzi, le famiglie hanno visto meno soldi per i loro acquisti extra e la Federal Reserve ha risposto con una serie di rialzi dei tassi di interesse che hanno portato il tasso dei fondi federali a un massimo di 22 anni.

Dopo la pandemia, il raffreddamento della domanda di lavoro da parte delle imprese sta contribuendo a sgonfiare la bolla salariale. Ciò è evidente nella diminuzione degli annunci di lavoro e nel minor numero di assunzioni, ad eccezione dei settori in cui si registra una carenza di manodopera, come l'assistenza sanitaria, il tempo libero e l'ospitalità, la pubblica amministrazione e alcuni tipi di industria manifatturiera. Molti settori con carenza di manodopera richiedono il lavoro di persona. I settori che non soffrono di carenza di manodopera registrano una crescita salariale più lenta.

L'adesione ai sindacati è al minimo storico del 10%, la metà rispetto a 40 anni fa. Tuttavia, i settori fortemente sindacalizzati - come l'edilizia, l'industria manifatturiera e l'assistenza sanitaria - continuano a registrare forti aumenti salariali, che mantengono la crescita complessiva dei salari elevata rispetto agli standard di 40 anni fa.

La carenza di manodopera è dovuta alle limitazioni dell'offerta di lavoro causate dall'aumento dei pensionamenti dei baby boomer e dai bassi tassi di natalità. I sindacati possono negoziare pacchetti retributivi migliori quando la disponibilità di lavoratori qualificati è scarsa. I salari più alti fanno aumentare i costi dei fattori produttivi per le imprese, che li scaricano sui clienti.

Con i pensionamenti destinati a continuare, la carenza di manodopera e i salari più alti che la accompagnano probabilmente persisteranno. Il lavoro organizzato giocherà un ruolo fondamentale nel bloccare gli aumenti salariali nei prossimi anni per le industrie sindacalizzate. Se da un lato questo significa più soldi in tasca per alcuni lavoratori, dall'altro è probabile che significhi anche prezzi più alti alla cassa e un motivo per la Fed di mantenere i tassi più alti di quanto molti si aspettino.

Una recessione incombente?

Desmond Lachman è senior fellow dell'American Enterprise Institute. È stato vicedirettore del Dipartimento di Sviluppo e Revisione delle Politiche del Fondo Monetario Internazionale e capo stratega economico dei mercati emergenti presso Salomon Smith Barney.

Desmond Lachman

Nel 2008, la Federal Reserve è stata colta alla sprovvista dalla crisi dei mutui subprime e dalla crisi immobiliare che hanno innescato la Grande Recessione. Oggi, la Fed sembra commettere un errore simile.

Continua a insistere sulla necessità di mantenere alti i tassi di interesse più a lungo per sconfiggere l'inflazione, anche in un momento in cui ci sono chiari segni di gravi problemi nel settore immobiliare commerciale. È molto probabile che questi problemi portino a un'ondata di fallimenti di banche regionali entro la metà del prossimo anno, che potrebbero far precipitare un'altra recessione economica.

Sarebbe un grave eufemismo affermare che la pandemia di Covid ha sconvolto il settore immobiliare commerciale. Lo ha fatto cambiando in modo permanente le abitudini di lavoro e di acquisto; i datori di lavoro non credono più che i loro dipendenti debbano lavorare in ufficio a tempo pieno e non hanno più bisogno di fare acquisti nei centri commerciali.

Di conseguenza, i tassi di sfitto degli uffici sono saliti a livello nazionale a oltre il 16%, un livello superiore al picco del 2008. Questo, insieme agli alti tassi di interesse, rende difficile capire come gli sviluppatori immobiliari riusciranno a rinnovare i 1.500 miliardi di dollari di prestiti immobiliari in scadenza nei prossimi due anni.

All'inizio dell'anno si è verificata una crisi bancaria regionale incentrata sulla Silicon Valley Bank e sulla First Republic Bank. L'anno prossimo, un'ondata di inadempienze sui prestiti immobiliari commerciali potrebbe causare il fallimento di molte banche regionali, facendo così precipitare la recessione economica. Quando ciò accadrà, la Fed sarà costretta a fare una brusca inversione di rotta per sostenere un'economia in crisi. Lo farà riducendo i tassi di interesse e passando da una politica di inasprimento quantitativo a una di allentamento.

Preparatevi a guadagni più elevati

Savita Subramanian è responsabile della strategia azionaria e quantitativa statunitense presso BofA Securities.

Savita Subramanian

Nonostante la tenuta dell'economia statunitense quest'anno, gli utili societari sono entrati in recessione, registrando tre trimestri consecutivi di crescita negativa dalla fine del 2022. Gli investitori ribassisti indicano come motivi di cautela la debolezza della domanda, il calo del potere di determinazione dei prezzi, i salari ancora elevati, il rapido aumento dei tassi di interesse e il raffreddamento dell'economia. Ma noi di BofA Global Research siamo più ottimisti. Nel terzo trimestre di quest'anno gli utili delle aziende dello S&P 500 hanno iniziato a riprendersi e ci aspettiamo una crescita continua degli utili fino al 2024.

Perché? Per cominciare, un sondaggio tra i nostri analisti fondamentali rivela ampie aspettative per quello che alcuni hanno definito "goldilocks": prezzi in calo, ma non in diminuzione, e margini più elevati laddove la continua inflazione salariale è compensata da aumenti di produttività e da costi in calo altrove.

Inoltre, le aziende americane si sono adattate tagliando i costi e approfittando dei bassi tassi d'interesse dell'ultimo decennio per bloccare il debito a lungo termine a tassi interessanti. Ora vediamo strutture di costo più snelle e una rinnovata attenzione all'efficienza dopo anni in cui è stato più facile con pressioni limitate su salari, costi dei fattori produttivi e tassi di interesse.

La rinnovata attenzione delle aziende per l'efficienza non deve sorprenderci. I periodi di inflazione salariale prolungata hanno storicamente incentivato le aziende a spendere in misure che consentono loro di fare di più con meno persone, sia snellendo i processi che automatizzando le azioni routinarie e ripetitive (come il trading elettronico, l'automazione dei cuochi dei fast food o l'informatizzazione degli operatori dei call center).

È inoltre pericoloso sottovalutare l'appetito dei consumatori statunitensi, soprattutto oggi, dove l'85% dei proprietari di casa ha bloccato i mutui a tassi fissi bassi e sta beneficiando dell'aumento dei tassi grazie a rendimenti più elevati sui saldi di cassa. Il fattore da tenere d'occhio è l'occupazione: I consumatori tendono a spendere finché non perdono la loro fonte di reddito. La crescita dei salari reali è ora positiva (un fattore chiave per i consumi) e i licenziamenti generalizzati sono meno probabili data la rigidità strutturale del mercato del lavoro statunitense.

Per l'anno prossimo prevediamo una crescita degli utili a una cifra media o alta per le grandi società pubbliche statunitensi, nonostante il potenziale rallentamento dell'economia. Di solito i guadagni si abbassano insieme al PIL (mese più, mese meno), che secondo gli economisti di BofA rallenterà l'anno prossimo, ma ci sono delle eccezioni. La stabilizzazione dei consumi di beni e la moderazione dei consumi di servizi dopo il massiccio passaggio dai beni ai servizi post-Covida potrebbero far sì che l'anno prossimo gli utili societari (più legati ai beni) superino la crescita del PIL (più legata ai servizi).

Chi non usa l'IA resterà indietro

Daniel W. Linna Jr. è docente senior presso la Northwestern University nella scuola di legge e nel dipartimento di informatica della scuola di ingegneria. In precedenza, Dan è stato socio di un grande studio legale, sviluppatore, responsabile IT e consulente.

Daniel W. Linna Jr.

Nel 2024, le organizzazioni e gli individui impareranno ancora di più su come sfruttare al meglio le notevoli capacità dell'IA.

Strumenti di IA generici come ChatGPT aumenteranno molte attività e miglioreranno l'efficienza. Ma i progressi più significativi verranno dagli esperti di settore che progettano e sviluppano sistemi di IA focalizzati su problemi specifici. Ad esempio, gli esperti legali stanno sviluppando sistemi di intelligenza artificiale conversazionale che forniscono indicazioni alle aziende e ai privati su problemi legali specifici, come contratti e controversie.

Le aziende saranno sottoposte a una forte pressione per l'adozione di strumenti di IA al fine di tenere il passo con i concorrenti. Ma la semplice adozione e l'utilizzo di strumenti di IA non saranno sufficienti a lungo termine. Le aziende dovranno investire subito nella ricerca e nello sviluppo dell'IA per avviare il processo di trasformazione dei loro prodotti e servizi, o rischieranno di rimanere indietro quando il loro mercato cambierà radicalmente in futuro. Le aziende non si distingueranno per le tecnologie utilizzate, ma per il modo in cui progetteranno e utilizzeranno i sistemi di IA in modo strategico per amplificare i loro punti di forza e cogliere le opportunità dei loro mercati.

Le organizzazioni di maggior successo formeranno e metteranno tutti i dipendenti in condizione di utilizzare l'IA, senza limitarla a pochi eletti che sono predeterminati a trarne vantaggio. I dipendenti più vicini al lavoro troveranno il modo di portare avanti l'innovazione.

Gli individui utilizzeranno l'IA per automatizzare e aumentare molte attività sul lavoro e nella vita privata. Ad esempio, l'IA aiuterà a digerire le e-mail e a redigere rapidamente le risposte. Meglio ancora, i chatbot, gli assistenti AI e altri sistemi AI sostituiranno la marea di e-mail non strutturate che troppo spesso vengono utilizzate per gestire le attività lavorative e personali.

Le persone che trarranno i maggiori benefici saranno quelle che investiranno nella formazione, sfruttando l'istruzione online gratuita o a basso costo per imparare a conoscere il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale a livello funzionale.

Nel prossimo anno, il clamore ingiustificato sull'IA diventerà sempre più evidente. Ad esempio, mancano ancora molti progressi per avvicinarsi all'intelligenza artificiale generale, ovvero macchine in grado di eseguire qualsiasi compito intelligente che l'uomo può svolgere. Ma non bisogna sbagliare: l'IA di oggi è molto capace, soprattutto quando i sistemi di IA vengono sviluppati per risolvere problemi specifici.

Molte di queste previsioni sono facili perché sono le cose che le organizzazioni e gli individui dovrebbero decidere di fare. Spetta alle organizzazioni e ai singoli individui fare in modo che ciò accada nel 2024.

