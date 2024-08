Eclissi lunari in linea con maggiore probabilità di calamità

**Settembre si apre con uno spettacolo notturno incantato grazie a un'eclissi lunare parziale. Il 18 settembre, la luna attraversa la penombra della Terra, sfiorando a malapena l'ombra al suo punto centrale intorno alle 4:44 AM, coprendo solo il 9% del diametro apparente della luna. La regione nord-ovest della luna apparirà in una tonalità scura, rossastra. La luna entra nell'ombra alle 4:12 AM e ne esce alle 5:17 AM.

Contemporaneamente, lo stesso giorno, la luna raggiunge il suo punto di avvicinamento più vicino, noto come perigeo, situato a 357.286 chilometri di distanza. Questo allineamento potrebbe generare potenti maree di primavera lungo le coste e potenzialmente scatenare terremoti ed eruzioni vulcaniche. La luna nuova avviene il 3 settembre alle 3:56 AM, mentre l'apogeo viene raggiunto il 5 settembre, con la luna situata a 406.211 chilometri di distanza.

L'apparizione serale di Venere

Venere inizia la sua apparizione serale, anche se non ancora evidente, tramontando circa dieci minuti prima delle 9 PM. Il 5 settembre, la luna crescente si unisce a lei.

Il pianeta rosso, Marte, diventa un oggetto distintivo nel cielo notturno avanzato. Il 5 settembre, si sposta da Toro a Gemelli. Anche Giove, in Toro, cambia il suo aspetto per apparire più tardi nella sera. Il 1º settembre, sorge un quarto dopo mezzanotte, mentre il 30 settembre, sorge alle 10 PM. Poiché Venere tramonta prima del suo sorgere, Giove è il pianeta più brillante nel cielo notturno. La notte del 23/24 settembre, la luna calante passa a nord di Giove.

La scoperta di Nettuno

Saturno è in opposizione l'8 settembre, sorgendo al tramonto, raggiungendo il suo punto più alto intorno a mezzanotte e tramontando di nuovo al mattino. All'opposizione, è a 1.294 milioni di chilometri di distanza e la sua luce impiega un'ora e dodici minuti per raggiungere la Terra.

Il 21 settembre, Nettuno, il pianeta più lontano del nostro sistema solare, è anche in opposizione. È visibile tutta la notte a causa della sua posizione opposta al sole. A causa della sua distanza, può essere osservato solo come un piccolo punto blu attraverso un telescopio o binocoli.

La sua presenza è stata prevista da anomalie nell'orbita di Urano. È stato scoperto il 23 settembre 1846 da Johann Gottfried Galle e Heinrich D'Arrest all'Osservatorio di Berlino vicino alla sua posizione prevista. Si trova 30 volte più lontano dal sole della Terra e impiega 165 anni per orbitare intorno al sole una volta. Con un diametro di 49.000 chilometri, è il quarto pianeta più grande del nostro sistema solare. In questa opposizione, si trova a 4.322 milioni di chilometri di distanza, una distanza che la luce percorre in quattro ore.

La visibilità mattutina di Mercurio

Mercurio offre una favorevole visibilità mattutina durante i primi tre quarti del mese. È più facilmente visibile dal 6 al 11 settembre, appena sopra l'orizzonte orientale prima dell'alba.

Il carattere estivo del cielo stellato serale persiste. La vivida stella arancione Arcturus si trova nella lontana ovest. Il triangolo estivo di Vega, Deneb e Altair si è leggermente spostato verso ovest. Sotto Vega, la stella principale di Lyra, in condizioni di osservazione eccellenti, si può scorgere un piccolo rombo di stelle. La stella all'angolo sud-ovest, quella situata sull'angolo inferiore destro dalla nostra prospettiva, è stata chiamata Sheliak dagli arabi, significando arpa. È ben nota per la sua designazione catalografica Beta Lyrae.

Questa stella presenta un breve picco di luce ogni 13 giorni, durante il quale brilla due volte e mezzo meno intensamente del solito. Questo cambiamento periodico di luce è stato scoperto nel 1784 dal giovane astronomo dilettante John Goodricke di York, Inghilterra. Per questo e per altre scoperte fondamentali, ha ricevuto la rinomata medaglia Copley dalla Royal Society britannica ad aprile 1786.

Il quadrato di Pegaso è visibile in modo pronunciato a sud-est. È anche noto come il quadrato autunnale, poiché Pegaso è la costellazione principale dell'autunno. Il quadrato di Pegaso rappresenta solo una frazione di Pegaso, la cui forma è molto più estesa. Pegaso è una creatura mitologica, un cavallo alato che ispira i poeti a voli immaginativi. Dopo che l'eroe Perseo decapitò la mostruosa Gorgone Medusa, il cavallo alato Pegaso volò attraverso l'aria e atterrò su Helicon. I suoi zoccoli che colpivano il terreno fecero zampillare la fonte Ippocrene. Chiunque beva da essa ottiene ali per la sua immaginazione.

L'Orsa Maggiore è profondamente radicata nel nord-ovest, mentre Cassiopeia sorge a nord-est. Vicino all'orizzonte occidentale, Arcturus, noto come il Guardiano dell'Orsa, brilla. Guida l'Orsa Maggiore intorno alla Stella Polare. Arcturus è la stella principale della costellazione di Boote. Il nome greco significa mandriano. Accanto alla costellazione di Boote, si può distinguere un semicerchio di stelle. Essi segnano la costellazione della Corona Boreale. All'interno di essa risiedono due stelle variabili eruttive, ovvero R CrB e T CrB. Si sospetta che T Coronae Borealis (T CrB) possa sperimentare un brillante picco quest'anno che può essere visto a occhio nudo, although this is not certain.

L'equinozio d'autunno il 22 settembre

Il sole lascia il territorio celeste di Leone durante il pomeriggio del 16 settembre. Successivamente, si sposta nel territorio della Vergine. L'equinozio d'autunno avviene esattamente alle 14:44 del 22 settembre, un momento in cui il sole attraversa l'equatore celeste e si sposta nell'emisfero meridionale della sfera celeste.

Questo punto in cui il tramonto del sole incontra l'equatore celeste è anche noto come il punto della Bilancia. Simbolizza l'inizio del segno zodiacale della Bilancia. Questo punto della Bilancia o dell'autunno si trova all'interno della costellazione della Vergine.

L'allineamento astrologico in questo periodo è significativo, poiché il sole entra nella Bilancia al punto della Bilancia, segnando l'inizio del segno astrologico della Bilancia. Lo stesso giorno dell'eclissi lunare, la luna si trova anche alla sua massima vicinanza, nota come perigeo.

