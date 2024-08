- Eckert & Ziegler presenta una nuova struttura di uffici a Dresda

Eckert & Ziegler, un'azienda di radiopharmaceutici e tecnologia medica, ha ufficialmente inaugurato i suoi nuovi impianti di produzione di 1.700 metri quadrati a Dresda. Secondo il Ministro dell'Economia della Sassonia, Martin Dulig (SPD), questa nuova costruzione simboleggia la prosperità della crescita dell'azienda nella regione e le circostanze favorevoli offerte dal luogo. Inoltre, l'azienda collabora a stretto contatto con le istituzioni scientifiche locali e le aziende di medicina nucleare per stabilire Dresda come un importante hub di radiopharmacia in Europa.

Il complesso di Dresda-Rossendorf ospita un'infrastruttura ad alta tecnologia per la produzione e la distribuzione di radiopharmaceutici a livello globale, nonché servizi per la gestione e lo smaltimento di materiali radioattivi nel trattamento del cancro. In merito a ciò, Eckert & Ziegler sta pianificando di investire circa 50 milioni di euro per espandere il sito di produzione. Secondo la città di Dresda, questi nuovi edifici servono come base per lo sviluppo futuro dell'azienda e aprono la strada alla creazione di fino a 100 nuovi posti di lavoro specializzati in ingegneria meccanica e radiopharmacia nella Sassonia.

