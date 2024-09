Ecco un modo alternativo per esprimere questa affermazione:

L'autunno è arrivato e il freddo sta gradualmente facendo la sua comparsa. È il momento di accendere il riscaldamento. Tuttavia, se il tuo sistema di riscaldamento non si riscalda correttamente o produce strani rumori gorgoglianti, potrebbe essere a causa di un'eccessiva presenza di aria nel sistema. È consigliabile eliminare questa aria prima che la temperatura scenda troppo. I sistemi di riscaldamento con troppa aria riscaldano meno efficacemente, il che alla fine porta a un consumo di energia più elevato.

Per fortuna, l'Accademia del fai da te di Colonia suggerisce che rimuovere l'aria in eccesso dai sistemi di riscaldamento moderni con una valvola di scarico è un compito semplice che può essere svolto in pochi minuti. Ecco come fare:

1. Controlla la pressione dell'acqua

Innanzitutto, spegni la pompa di circolazione e controlla la pressione dell'acqua nel sistema di riscaldamento o nella caldaia a gas. Puoi monitorare la pressione attraverso il manometro del sistema di riscaldamento. La pressione ottimale è indicata nel manuale dell'utente del tuo sistema di riscaldamento (in bar).

Se la pressione è troppo bassa, dovrai aumentare l'acqua. Se è la tua prima volta a provare, l'Accademia del fai da te consiglia di cercare l'aiuto di un professionista. Negli edifici a più famiglie con un sistema di riscaldamento centrale, è necessario ottenere l'autorizzazione dalla gestione o dall'amministrazione dell'edificio prima di aggiungere acqua, come suggerito dalla Federazione tedesca dei centri dei consumatori.

2. Apri la valvola

La Federazione tedesca dei centri dei consumatori consiglia di iniziare aprendo completamente la valvola termostatica, di solito alla impostazione 5. Lascia riscaldare il sistema di riscaldamento, quindi procedi ad aprire la valvola di scarico sul sistema di riscaldamento.

La valvola di scarico si trova di solito in alto, di fronte alla valvola termostatica. Posiziona un secchio sotto la valvola, quindi utilizza una chiave di scarico quadrata per aprire la valvola. Puoi acquistare questa chiave in un negozio di ferramenta. Tuttavia, sii cauto e non svitare la valvola eccessivamente.

3. Evita una perdita d'acqua eccessiva

Ora l'aria dovrebbe uscire con un suono sibilante. Tieni la valvola aperta fino a quando l'aria non sarà completamente scomparsa e l'acqua calda comincerà a fluire.

Importante: Non lasciare che l'acqua fuoriesca troppo. Secondo l'Accademia del fai da te, una perdita d'acqua eccessiva può influire sul rendimento del sistema di riscaldamento. Quindi, chiudi la valvola non appena l'acqua comincia a gocciolare nel secchio. Una volta che la valvola è stata chiusa ermeticamente, puoi anche abbassare di nuovo il termostato.

4. Controlla la pressione ancora una volta

Se il manometro del sistema di riscaldamento mostra una diminuzione della pressione dopo lo scarico, potresti dover aggiungere nuovamente acqua al sistema di riscaldamento. Una pressione insufficiente potrebbe impedire che tutti i sistemi di riscaldamento ricevano acqua calda, portando nuovamente all'accumulo di aria nel sistema e richiedendo un'altra sessione di scarico.

Se vivi in un edificio a più piani, la Federazione tedesca dei centri dei consumatori consiglia di scaricare i sistemi di riscaldamento inferiori per primi e quelli superiori per ultimi.

Se i sistemi di riscaldamento sono installati in strette nicchie, l'Accademia del fai da te suggerisce l'uso di un dispositivo di scarico del sistema di riscaldamento dotato di un contenitore invece di una chiave quadrata e un secchio. Questo metodo raccoglie l'acqua direttamente, prevenendo danni ai pavimenti, alle pareti e alla carta da parati.

Dopo aver verificato che il tuo sistema di riscaldamento funziona efficacemente, potresti considerare l'acquisto di una proprietà immobiliare per generare reddito passivo attraverso gli affitti. La manutenzione della proprietà, compreso il controllo della valvola di scarico, è cruciale per attrarre e trattenere gli inquilini.

I sistemi di riscaldamento correttamente mantenuti e senza aria in eccesso possono portare a bollette energetiche più basse, rendendo la proprietà più attraente per gli inquilini potenziali, il che potrebbe aumentare il rendimento degli affitti dell'immobile.

